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Víctor Polay Campos irá a juicio oral por caso Las Gardenias: delitos de terrorismo y homicidio no prescribieron

El cabecilla del MRTA, Víctor Polay Campos, es investigado por la ejecución de ocho hombres que pertenecían a la comunidad LGBTI en la discoteca Las Gardenias, en Tarapoto, entre 1989 y 1992.

Víctor Polay lleva 35 años preso en la Base Naval por terrorismo. Foto: composición LR
Víctor Polay lleva 35 años preso en la Base Naval por terrorismo. Foto: composición LR
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El juicio oral contra Víctor Polay Campos, cabecilla de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), continuará luego de que el Poder Judicial rechazara el pedido de prescripción de los delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado que se le imputan en el caso Las Gardenias.

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El caso gira en torno a la ejecución de ocho hombres que integraban la comunidad LGBTI en la discoteca Las Gardenias, en Tarapoto, en mayo de 1989. De acuerdo con la tesis fiscal, el Frente Nororiental del MRTA mató a estos ciudadanos como parte de su lineamiento de "limpieza social".

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En 1990, los mismos miembros del MRTA asesinaron a Luis Pinchi, conocido como "Fransua". En 1991 y 1992 hicieron lo mismo con Silvano Vela y Salomón Pérez, alias "Pacharaco", por su orientación sexual.

Comunicado de la Fiscalía a través de sus redes sociales.

Comunicado de la Fiscalía a través de sus redes sociales.

El Ministerio Público informó que, a través de la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, se consiguió que no se declare la prescripción de los delitos.

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A partir de los argumentos presentados por el fiscal adjunto superior Telmo Michel Morales Cruzado, se consiguió mantener vigentes las imputaciones por terrorismo agravado y homicidio calificado, en el marco de presuntas graves violaciones a los derechos humanos atribuidas a Víctor Polay en el caso Las Gardenias.

Por estos hechos, la Fiscalía solicitó la pena de cadena perpetua por los asesinatos de integrantes de la comunidad LGBTI ocurridos entre 1989 y 1992 en la región San Martín.

En esa misma línea, el Ministerio Público solicitó la misma sanción para María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García, acusados en calidad de autores mediatos.

La Fiscalía informó que el juicio oral por este caso comenzará el próximo miércoles 17 de junio.

Víctor Polay Campos cumple prisión preventiva de 18 meses por caso Las Gardenias

En diciembre del 2025, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Polay Campos, medida que fue ratificada en abril de este año.

Durante la audiencia, la Fiscalía argumentó que el MRTA, encabezado por Víctor Polay Campos, conocido como "Camarada Rolando", promovió directrices políticas orientadas a la eliminación de sectores a los que calificaba como "lacras sociales", entre ellos personas homosexuales, trabajadoras sexuales y delincuentes comunes.

Según el Ministerio Público, estas acciones formaban parte de su proyecto ideológico para forjar al denominado "hombre nuevo".

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