Brittini Nicole Harper se habría hospedado en un Airbnb del Valle Sagrado de los Incas. | Foto: composición LR

Brittini Nicole Harper se habría hospedado en un Airbnb del Valle Sagrado de los Incas. | Foto: composición LR

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La desaparición de Brittini Nicole Harper, una ciudadana estadounidense de 33 años, movilizó a distintas unidades de la Policía Nacional del Perú en Cusco. La alerta se activó luego de que la familia perdiera contacto con ella desde febrero de este año y su padre viajara al país para presentar la denuncia formal ante la Policía de Turismo.

Las autoridades iniciaron diligencias para reconstruir los últimos desplazamientos de la turista en la ciudad inca y el Valle Sagrado de los Incas. La investigación quedó a cargo de la División de Personas Desaparecidas y agentes especializados de la Divincri, quienes revisan reportes migratorios, registros de hospedajes y posibles vuelos vinculados con un eventual viaje fuera del Perú.

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Policía despliega operativos en Cusco y Urubamba tras desaparición de ciudadana estadounidense

El general PNP Virgilio Velásquez Hurtado, jefe de la Región Policial Cusco, confirmó que la denuncia fue presentada hace cuatro días y que el caso ya es investigado por la División de Personas Desaparecidas. Agentes buscan determinar el último lugar donde Brittini Nicole Harper permaneció antes de perder contacto con su familia. Además, las autoridades revisan registros de vuelos, ingresos y desplazamientos internos.

Por su parte, la comandante PNP Ricardina Díaz informó que el padre de la turista señaló que Brittini estuvo alojada en un Airbnb del Valle Sagrado, posiblemente en Urubamba. Tras ello, agentes policiales se desplazaron a la zona para difundir la alerta e iniciar indagaciones con residentes y operadores turísticos.

Las investigaciones también permitieron establecer que la ciudadana estadounidense ingresó al Perú en septiembre del año pasado, aunque otras diligencias señalan que llegó a Cusco el 19 de mayo de 2025 con fines turísticos.

Nota de alerta de Brittini Nicole Harper en Cusco desde febrero.

Celular de turista permanece apagado desde febrero y dificulta su localización

Según información policial, Brittini Nicole Harper tenía previsto viajar a Colombia el 31 de julio del año pasado, aunque todavía existen dudas sobre si concretó el desplazamiento, puesto que una aerolínea le habría impedido abordar junto con su perro de raza husky por falta de vacuna antirrábica. Ante esta situación, las autoridades solicitaron información migratoria y reportes adicionales a la aerolínea para confirmar si la turista logró salir del país.

De acuerdo con Migraciones, la ciudadana estadounidense habría salido de Cusco el 31 de julio, aunque aún falta documentación complementaria para confirmar el trayecto final. El caso pasó posteriormente a manos del área de personas desaparecidas de la División de Investigación Criminal, cuyos agentes analizan registros telefónicos y movimientos previos vinculados con su celular. Sin embargo, la Policía indicó que el equipo permanece apagado desde febrero, situación que complica la geolocalización inmediata.

La Región Policial Cusco mantiene activa la alerta nacional mientras continúan las verificaciones en hospedajes, terminales y espacios turísticos. La Policía Nacional solicitó a la ciudadanía brindar cualquier información relacionada con el caso a través de la línea 105.