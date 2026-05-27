Paita: Hallan más de 900 kilos de cocaína en una nave

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El reciente hallazgo de más de 900 kilos de cocaína ocultos en un contenedor de manzanas, detectado en el puerto de Paita, vuelve a poner en discusión la seguridad en la cadena logística del comercio exterior. La carga había salido desde Puerto Bolívar, en Ecuador, y tenía como destino Puerto Caldera, en Costa Rica, antes de llegar a Europa.

La investigación en curso aún no determina dónde fue introducida la droga. El operativo incluirá allanamientos en la terminal de salida, en Ecuador, y en empresas logísticas vinculadas a la operación, en busca de pistas que permitan reconstruir el recorrido completo de la carga.

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La hipótesis principal de la Dirección Antidrogas apunta a una maniobra conocida como rip-off, en la que el contenedor es abierto tras ser precintado, se introduce la droga sin alterar visiblemente el sello y luego se vuelve a cerrar para evitar sospechas.

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Frente a este tipo de operaciones, surgen preguntas inevitables: ¿quién tiene acceso a los contenedores una vez que son precintados? ¿Existen controles efectivos sobre los puntos críticos del proceso? ¿Es posible asegurar una cadena de custodia realmente inviolable?

Lejos de tratarse de un caso aislado, este episodio se suma a otros antecedentes que sugieren la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en puertos.

Las tecnologías de monitoreo, los precintos electrónicos, las cámaras de seguridad y los escáneres son herramientas clave, pero requieren procedimientos firmes, controles cruzados y una trazabilidad que abarque cada eslabón de la logística.

La mañana de este miércoles, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) confirmó el hallazgo de 906,75 kilogramos de alcaloide de cocaína camuflados en un contenedor que se encontraba en una nave en tránsito en el puerto de Paita, en Piura.

El hallazgo se realizó cuando los oficiales de la Intendencia de Aduana de Paita de la Sunat detectaron irregularidades en el contenedor bajo régimen aduanero de tránsito que venía de Puerto Bolívar y que, según la documentación consignada, transportaba manzanas.

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Sin embargo, mediante el uso de tecnología de rayos X, el análisis de gestión de riesgo y la experiencia de los oficiales aduaneros en la detección de precintos clonados, se identificaron al interior del contenedor sacos con paquetes rectangulares tipo ladrillo con alcaloide de cocaína, contaminados con la conocida modalidad de rip-off.

Al realizar las pruebas respectivas, se confirmó la presencia de la sustancia ilícita y se informó a las autoridades para efectuar las investigaciones pertinentes.

Para la ejecución de la acción de control, se empleó el equipo IONSCAN, además del apoyo del binomio canino K9 de la Sunat y la coordinación interinstitucional con la Marina de Guerra del Perú, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP).