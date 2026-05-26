Medicos peruanos logran reconstruirle tobillo con titanio a mujer gracias a una innovadora técnica

Hospital II Lima Norte Callao realizaron una exitosa cirugía para reconstruir el tobillo de una mujer de 61 años. | Foto: EsSalud

Hospital II Lima Norte Callao realizaron una exitosa cirugía para reconstruir el tobillo de una mujer de 61 años. | Foto: EsSalud

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Especialistas del Hospital II Lima Norte Callao, Luis Negreiros Vega de EsSalud realizaron una compleja operación para reconstruir el tobillo de una mujer de 61 años utilizando placas anatómicas de titanio y sistemas avanzados de reparación ligamentaria. La intervención permitió preservar la movilidad de la paciente tras sufrir múltiples fracturas en el pie izquierdo.

La paciente, identificada como Irma Burgos Aguilar, ingresó al área de emergencia luego de ser arrastrada por un fuerte oleaje en una playa del sur de Lima. El accidente le ocasionó graves lesiones en el tobillo, el peroné y los ligamentos, por lo que el equipo médico diseñó una estrategia quirúrgica especializada para evitar secuelas permanentes en la marcha.

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Hospital de EsSalud aplicó tecnología usada en deportistas de alta competencia

La operación estuvo a cargo de especialistas en traumatología y duró aproximadamente una hora y 15 minutos. Durante el procedimiento se emplearon placas anatómicas de titanio de última generación, tecnología que permite reparar huesos osteoporóticos y mejorar el proceso de recuperación.

Además, los médicos utilizaron tres sistemas especializados de reparación ligamentaria, similares a los tratamientos aplicados a atletas de alto rendimiento. El objetivo fue estabilizar completamente la estructura del tobillo y permitir que la paciente recupere progresivamente la movilidad.

El doctor Víctor Bolívar, jefe de la Unidad de Traumatología del hospital, señaló a Andina que este tipo de tecnología se aplica únicamente en ese establecimiento dentro de EsSalud. Según explicó, el diseño anatómico de las placas facilita una recuperación más rápida y segura para pacientes con fracturas complejas.

Paciente podrá volver a caminar progresivamente en pocas semanas

Tras la intervención, los especialistas estiman que Irma Burgos podrá comenzar a apoyar parcialmente el pie afectado desde la tercera semana con ayuda de muletas. Asimismo, proyectan que podrá retomar sus actividades cotidianas en unos 2 meses.

La paciente destacó el trabajo del equipo médico y aseguró que no presenta dolor luego de la operación. Burgos Aguilar, quien trabaja en el área de Rehabilitación del mismo hospital, agradeció el acompañamiento recibido durante todo el proceso de atención.