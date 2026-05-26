HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¡Porky se contradice! Ahora pide votar por Keiko | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Cancillería: "La minería representa aproximadamente el 11% del PBI y cerca del 67% de nuestras exportaciones"

El ministro de Relaciones Exteriores especificó que la superficie minera destinada a exploración y exportación es de aproximadamente 2 millones de hectáreas (1,56% del territorio nacional).

Cancillería: "La minería representa aproximadamente el 11% del PBI y cerca del 67% de nuestras exportaciones"
Cancillería: "La minería representa aproximadamente el 11% del PBI y cerca del 67% de nuestras exportaciones"
Escuchar
Resumen
Compartir

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, precisó que la minería representa el 11% del Producto Bruto Interno (PBI) y el 67% de las exportaciones, durante el Simposio – XVI Encuentro Internacional de Minería.

Únete a nuestro canal de política y economía

Los principales minerales de este sector, según explicó, son cobre, plomo, zinc, oro, plata, estaño, hierro, molibdeno y otros que participan en la transición energética y en la creación de nuevas tecnologías.

TE RECOMENDAMOS

ANÁLISIS DEL DEBATE ELECTORAL: RESUMEN COMPLETO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Además, (la minería) genera muchos miles de empleos directos e indirectos en todo el país, dinamizando economías regionales y creando oportunidades para miles de familias peruanas”, anotó.

Superficie minera destinada a exploración y exportación es de 2 millones de hectáreas

Indicó que aún existen oportunidades, ya que, a la fecha, la superficie minera destinada a exploración y exportación es de aproximadamente 2 millones de hectáreas (1,56% del territorio nacional).

“A ello se suma una cartera de proyectos mineros que supera actualmente los 60,000 millones de dólares en inversiones potenciales, una de las más importantes del mundo. Los recursos naturales por sí solos no garantizan el desarrollo, el verdadero desafío consiste en transformar esa riqueza en crecimiento sostenible, empleo formal, infraestructura, bienestar social y oportunidades para millones de peruanos”, dijo.

En otro momento de su exposición comentó que “la transición energética mundial es una realidad que está redefiniendo la economía internacional, la industria y la geopolítica” y que "Perú tiene una oportunidad histórica porque no solamente posee recursos minerales, sino la posibilidad de convertirse en un socio estratégico indispensable para el desarrollo de la nueva economía global”.

En ese sentido, manifestó que “el mundo demanda más cobre, más minerales críticos y más seguridad en las cadenas de suministro” y “diversos organismos internacionales estiman que la demanda global de cobre podría duplicarse hacia el año 2040, impulsado por la electromovilidad, las energías renovables y la transformación tecnológica global”, por ello, animó al país a ser parte de ese proceso.

Carlos Pareja: “Una minería que respete el medio ambiente”

También habló sobre la necesidad de una minería socialmente integrada, pero que a la vez sea eficiente.

“Una minería que respete el medio ambiente, que incorpore tecnología y sostenibilidad, pero también que pueda operar con estabilidad, predictibilidad y seguridad. Ese es el mensaje fundamental que tenemos que transmitir al mundo”, expresó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Migraciones elimina las citas en línea para tramitar el pasaporte: esta será la nueva forma de atención

Migraciones elimina las citas en línea para tramitar el pasaporte: esta será la nueva forma de atención

LEER MÁS
Confirman que peruanos pueden obtener pasaporte sin previa cita solo por este único día: conoce las agencias y centros autorizados

Confirman que peruanos pueden obtener pasaporte sin previa cita solo por este único día: conoce las agencias y centros autorizados

LEER MÁS
Cancillería pide información a Rusia sobre situación de peruanos: tomarán acciones por denuncias de trata de personas

Cancillería pide información a Rusia sobre situación de peruanos: tomarán acciones por denuncias de trata de personas

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mark Vito contará la verdad del caso caso Cócteles, a 48 horas de audiencia judicial clave

Mark Vito contará la verdad del caso caso Cócteles, a 48 horas de audiencia judicial clave

LEER MÁS
Cívico Obras, de Ricardo Belmont, apoyará a Roberto Sánchez en segunda vuelta: "Es tiempo de volver a unir al Perú"

Cívico Obras, de Ricardo Belmont, apoyará a Roberto Sánchez en segunda vuelta: "Es tiempo de volver a unir al Perú"

LEER MÁS
Rospigliosi explota con periodista por decir que "Keiko vivía con plata de Montesinos": "¡Cállese, señor!"

Rospigliosi explota con periodista por decir que "Keiko vivía con plata de Montesinos": "¡Cállese, señor!"

LEER MÁS
Juntos por el Perú denunciará a Miguel Torres por presunta conspiración contra Pedro Castillo: "Ha confesado un delito"

Juntos por el Perú denunciará a Miguel Torres por presunta conspiración contra Pedro Castillo: "Ha confesado un delito"

LEER MÁS
Roberto Sánchez anuncia que nueva Constitución será consultada con referéndum: "Si dicen que no, estamos en capacidad de entender"

Roberto Sánchez anuncia que nueva Constitución será consultada con referéndum: "Si dicen que no, estamos en capacidad de entender"

LEER MÁS
Guillermo Bermejo: Poder Judicial rechaza suspender su condena por afiliación terrorista

Guillermo Bermejo: Poder Judicial rechaza suspender su condena por afiliación terrorista

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025