Cancillería: "La minería representa aproximadamente el 11% del PBI y cerca del 67% de nuestras exportaciones"

Cancillería: "La minería representa aproximadamente el 11% del PBI y cerca del 67% de nuestras exportaciones"

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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, precisó que la minería representa el 11% del Producto Bruto Interno (PBI) y el 67% de las exportaciones, durante el Simposio – XVI Encuentro Internacional de Minería.

Los principales minerales de este sector, según explicó, son cobre, plomo, zinc, oro, plata, estaño, hierro, molibdeno y otros que participan en la transición energética y en la creación de nuevas tecnologías.

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“Además, (la minería) genera muchos miles de empleos directos e indirectos en todo el país, dinamizando economías regionales y creando oportunidades para miles de familias peruanas”, anotó.

Superficie minera destinada a exploración y exportación es de 2 millones de hectáreas

Indicó que aún existen oportunidades, ya que, a la fecha, la superficie minera destinada a exploración y exportación es de aproximadamente 2 millones de hectáreas (1,56% del territorio nacional).

“A ello se suma una cartera de proyectos mineros que supera actualmente los 60,000 millones de dólares en inversiones potenciales, una de las más importantes del mundo. Los recursos naturales por sí solos no garantizan el desarrollo, el verdadero desafío consiste en transformar esa riqueza en crecimiento sostenible, empleo formal, infraestructura, bienestar social y oportunidades para millones de peruanos”, dijo.

En otro momento de su exposición comentó que “la transición energética mundial es una realidad que está redefiniendo la economía internacional, la industria y la geopolítica” y que "Perú tiene una oportunidad histórica porque no solamente posee recursos minerales, sino la posibilidad de convertirse en un socio estratégico indispensable para el desarrollo de la nueva economía global”.

En ese sentido, manifestó que “el mundo demanda más cobre, más minerales críticos y más seguridad en las cadenas de suministro” y “diversos organismos internacionales estiman que la demanda global de cobre podría duplicarse hacia el año 2040, impulsado por la electromovilidad, las energías renovables y la transformación tecnológica global”, por ello, animó al país a ser parte de ese proceso.

Carlos Pareja: “Una minería que respete el medio ambiente”

También habló sobre la necesidad de una minería socialmente integrada, pero que a la vez sea eficiente.

“Una minería que respete el medio ambiente, que incorpore tecnología y sostenibilidad, pero también que pueda operar con estabilidad, predictibilidad y seguridad. Ese es el mensaje fundamental que tenemos que transmitir al mundo”, expresó.