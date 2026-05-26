HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

“Keiko Fujimori nunca nos pidió perdón”

Recientemente, el 20 de mayo, la candidata Keiko Fujimori aseguró que, en un viaje anterior a Puno, el 18 de marzo de este año, pidió perdón a los familiares de los civiles asesinados durante las protestas de Juliaca, el 9 de enero del 2023. El representante de los familiares de los fallecidos respondió que la afirmación es falsa y que, más bien, el partido fujimorista Fuerza Popular obstruyó las investigaciones fiscales.

Keiko Fujimori en Ayaviri, Puno, la última vez que estuvo en la región, el 18 de mayo. No dirigió mensaje a los familiares de las víctimas de Juliaca. Foto: FB Keiko Fujimori
Keiko Fujimori en Ayaviri, Puno, la última vez que estuvo en la región, el 18 de mayo. No dirigió mensaje a los familiares de las víctimas de Juliaca. Foto: FB Keiko Fujimori
Escuchar
Resumen
Compartir

'Cuando estuve en Puno hace algunos meses, lo que hice fue pedir perdón a las familias de Puno', declaró a la prensa la candidata Keiko Fujimori Higuchi el domingo 20 de mayo de este año, durante una visita proselitista en San Genaro, en Chorrillos. Fujimori aludía a los 18 ciudadanos asesinados durante las protestas en Juliaca, Puno, el 9 de enero del 2023.

Únete a nuestro canal de política y economía

Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular, no solo aprobaron las acciones violentas ordenadas por Boluarte. La bancada naranja también rechazó cualquier iniciativa para investigar a la expresidenta (2022-2025).

TE RECOMENDAMOS

ANÁLISIS DEL DEBATE ELECTORAL: RESUMEN COMPLETO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Sin embargo, el supuesto pedido de perdón a las familias de las 18 víctimas mortales, según Keiko Fujimori, nunca llegó a oídos de los deudos de Juliaca.

El presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas de Juliaca, Raúl Samillán Sanga, señaló a La República que lo expresado por la candidata de Fuerza Popular es falso.

'Keiko Fujimori nunca nos pidió perdón', dijo Raúl Samillán, cuyo hermano, el estudiante de Medicina Marco Samillán, de 31 años, recibió dos impactos mortales de bala cuando, junto a otros amigos, atendía a los heridos durante las protestas en Juliaca. El caso ha sido calificado como homicidio calificado.

Los familiares niegan que Fujimori pidió perdón por las muertes en Juliaca. Foto: Asociación de Mártires y Víctimas de Juliaca

Los familiares niegan que Fujimori pidió perdón por las muertes en Juliaca. Foto: Asociación de Mártires y Víctimas de Juliaca

Palabras al viento

'Ella en ningún momento se ha acercado a los familiares a pedir disculpas, a ninguna de las familias de las diferentes regiones. Lo único que hemos recibido de Fuerza Popular son obstrucciones a las investigaciones para sancionar a los responsables. Incluso el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi nos revictimiza cuando afirma que somos parte de supuestas organizaciones terroristas', expresó Raúl Samillán.

El 18 de marzo de este año, sorpresivamente, Keiko Fujimori visitó el Fundo San Antonio, en el distrito de Ayaviri (provincia de Melgar, Puno). Fue un encuentro privado y reducido, sin la presencia de la población. Las invitaciones fueron individuales. La familia Torres Carcasi, que organizó el evento, está relacionada con la minería aurífera en La Rinconada, Puno.

En esa ocasión, Fujimori se refirió a los asesinatos en Juliaca.

'Puno ha sufrido mucho. Me recordaban algunos hermanos la época del terrorismo y luego ha habido sucesos lamentables cuando asumió el gobierno la señora (Dina) Boluarte. Todo esto ha generado muchas heridas entre peruanos y eso tenemos que sanar, tenemos que reconciliarnos', declaró a América Noticias ese 18 de marzo.

Pero ninguno de los familiares de las víctimas de Juliaca recordó alguna disculpa de Keiko Fujimori.

La bancada de Fuerza Popular blindó a Dina Boluarte para que no la acusen por los homicidios de Juliaca. Foto: AFP

La bancada de Fuerza Popular blindó a Dina Boluarte para que no la acusen por los homicidios de Juliaca. Foto: AFP

Propaganda proselitista

'Lamentablemente, a estas alturas de la segunda vuelta, Keiko Fujimori quiere utilizar el nombre de los familiares para seguir captando votos, haciéndose pasar como la persona que va a luchar en busca de justicia', expresó el representante de las familias, Raúl Samillán.

Keiko Fujimori está a favor de la reconciliación, pero la conducta de la bancada fujimorista en el Congreso contradice su discurso. Fuerza Popular ha rechazado tres acusaciones constitucionales presentadas por la Fiscalía de la Nación y una por la congresista Ruth Luque contra la exmandataria Dina Boluarte por las matanzas durante las protestas antigubernamentales, incluida la de Juliaca.

De las cuatro denuncias presentadas, dos fueron archivadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y las otras dos, por la Comisión Permanente del Congreso. Ambos grupos estuvieron integrados por los congresistas fujimoristas Ernesto Bustamante Donayre, Hernando Guerra-García Campos, Patricia Juárez Gallegos y Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu.

El primer respaldo que recibió Dina Boluarte por parte de Fuerza Popular se dio el 5 de mayo del 2023, luego de que la SAC declarara improcedente la denuncia presentada por Ruth Luque. Un mes y tres días después, el 8 de junio de ese mismo año, la Comisión Permanente terminó por confirmar el archivo definitivo.

Blindajes fujimoristas

Cuatro meses después, el 27 de noviembre, la Fiscalía de la Nación presentó su primera denuncia contra Dina Boluarte por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves por las muertes de diciembre del 2022 y enero del 2023. Aquí, la SAC del Congreso también desestimó tramitarla y la archivó el 18 de julio del 2024.

Ocurrió lo mismo con la segunda denuncia de la Fiscalía de la Nación, interpuesta el 30 de julio del 2024. La Comisión Permanente la archivó de forma definitiva el 11 de septiembre del 2025. El Congreso sostuvo que no había elementos probatorios suficientes para acreditar que los denunciados recurrieron al Estado para causar muertes o lesiones.

En un tercer intento, el 15 de mayo del 2025, la Fiscalía de la Nación denunció constitucionalmente a Dina Boluarte. Pero el 9 de mayo del 2026, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, una vez más, desechó el caso al señalar que los hechos ya habían sido revisados en denuncias previas no admitidas. Se trató de una maniobra del fujimorismo para asegurar la impunidad de Dina Boluarte.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Mark Vito contará la verdad del caso caso Cócteles, a 48 horas de audiencia judicial clave

Mark Vito contará la verdad del caso caso Cócteles, a 48 horas de audiencia judicial clave

LEER MÁS
Rospigliosi explota con periodista por decir que "Keiko vivía con plata de Montesinos": "¡Cállese, señor!"

Rospigliosi explota con periodista por decir que "Keiko vivía con plata de Montesinos": "¡Cállese, señor!"

LEER MÁS
País para Todos anuncia que no apoyará ni Keiko Fujimori ni a Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial

País para Todos anuncia que no apoyará ni Keiko Fujimori ni a Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mark Vito contará la verdad del caso caso Cócteles, a 48 horas de audiencia judicial clave

Mark Vito contará la verdad del caso caso Cócteles, a 48 horas de audiencia judicial clave

LEER MÁS
Cívico Obras, de Ricardo Belmont, apoyará a Roberto Sánchez en segunda vuelta: "Es tiempo de volver a unir al Perú"

Cívico Obras, de Ricardo Belmont, apoyará a Roberto Sánchez en segunda vuelta: "Es tiempo de volver a unir al Perú"

LEER MÁS
Rospigliosi explota con periodista por decir que "Keiko vivía con plata de Montesinos": "¡Cállese, señor!"

Rospigliosi explota con periodista por decir que "Keiko vivía con plata de Montesinos": "¡Cállese, señor!"

LEER MÁS
Juntos por el Perú denunciará a Miguel Torres por presunta conspiración contra Pedro Castillo: "Ha confesado un delito"

Juntos por el Perú denunciará a Miguel Torres por presunta conspiración contra Pedro Castillo: "Ha confesado un delito"

LEER MÁS
Guillermo Bermejo: Poder Judicial rechaza suspender su condena por afiliación terrorista

Guillermo Bermejo: Poder Judicial rechaza suspender su condena por afiliación terrorista

LEER MÁS
Roberto Sánchez anuncia que nueva Constitución será consultada con referéndum: "Si dicen que no, estamos en capacidad de entender"

Roberto Sánchez anuncia que nueva Constitución será consultada con referéndum: "Si dicen que no, estamos en capacidad de entender"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025