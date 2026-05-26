Keiko Fujimori en Ayaviri, Puno, la última vez que estuvo en la región, el 18 de mayo. No dirigió mensaje a los familiares de las víctimas de Juliaca. Foto: FB Keiko Fujimori

Keiko Fujimori en Ayaviri, Puno, la última vez que estuvo en la región, el 18 de mayo. No dirigió mensaje a los familiares de las víctimas de Juliaca. Foto: FB Keiko Fujimori

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'Cuando estuve en Puno hace algunos meses, lo que hice fue pedir perdón a las familias de Puno', declaró a la prensa la candidata Keiko Fujimori Higuchi el domingo 20 de mayo de este año, durante una visita proselitista en San Genaro, en Chorrillos. Fujimori aludía a los 18 ciudadanos asesinados durante las protestas en Juliaca, Puno, el 9 de enero del 2023.

Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular, no solo aprobaron las acciones violentas ordenadas por Boluarte. La bancada naranja también rechazó cualquier iniciativa para investigar a la expresidenta (2022-2025).

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Sin embargo, el supuesto pedido de perdón a las familias de las 18 víctimas mortales, según Keiko Fujimori, nunca llegó a oídos de los deudos de Juliaca.

El presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas de Juliaca, Raúl Samillán Sanga, señaló a La República que lo expresado por la candidata de Fuerza Popular es falso.

'Keiko Fujimori nunca nos pidió perdón', dijo Raúl Samillán, cuyo hermano, el estudiante de Medicina Marco Samillán, de 31 años, recibió dos impactos mortales de bala cuando, junto a otros amigos, atendía a los heridos durante las protestas en Juliaca. El caso ha sido calificado como homicidio calificado.

Los familiares niegan que Fujimori pidió perdón por las muertes en Juliaca. Foto: Asociación de Mártires y Víctimas de Juliaca

Palabras al viento

'Ella en ningún momento se ha acercado a los familiares a pedir disculpas, a ninguna de las familias de las diferentes regiones. Lo único que hemos recibido de Fuerza Popular son obstrucciones a las investigaciones para sancionar a los responsables. Incluso el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi nos revictimiza cuando afirma que somos parte de supuestas organizaciones terroristas', expresó Raúl Samillán.

El 18 de marzo de este año, sorpresivamente, Keiko Fujimori visitó el Fundo San Antonio, en el distrito de Ayaviri (provincia de Melgar, Puno). Fue un encuentro privado y reducido, sin la presencia de la población. Las invitaciones fueron individuales. La familia Torres Carcasi, que organizó el evento, está relacionada con la minería aurífera en La Rinconada, Puno.

En esa ocasión, Fujimori se refirió a los asesinatos en Juliaca.

'Puno ha sufrido mucho. Me recordaban algunos hermanos la época del terrorismo y luego ha habido sucesos lamentables cuando asumió el gobierno la señora (Dina) Boluarte. Todo esto ha generado muchas heridas entre peruanos y eso tenemos que sanar, tenemos que reconciliarnos', declaró a América Noticias ese 18 de marzo.

Pero ninguno de los familiares de las víctimas de Juliaca recordó alguna disculpa de Keiko Fujimori.

La bancada de Fuerza Popular blindó a Dina Boluarte para que no la acusen por los homicidios de Juliaca. Foto: AFP

Propaganda proselitista

'Lamentablemente, a estas alturas de la segunda vuelta, Keiko Fujimori quiere utilizar el nombre de los familiares para seguir captando votos, haciéndose pasar como la persona que va a luchar en busca de justicia', expresó el representante de las familias, Raúl Samillán.

Keiko Fujimori está a favor de la reconciliación, pero la conducta de la bancada fujimorista en el Congreso contradice su discurso. Fuerza Popular ha rechazado tres acusaciones constitucionales presentadas por la Fiscalía de la Nación y una por la congresista Ruth Luque contra la exmandataria Dina Boluarte por las matanzas durante las protestas antigubernamentales, incluida la de Juliaca.

De las cuatro denuncias presentadas, dos fueron archivadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y las otras dos, por la Comisión Permanente del Congreso. Ambos grupos estuvieron integrados por los congresistas fujimoristas Ernesto Bustamante Donayre, Hernando Guerra-García Campos, Patricia Juárez Gallegos y Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu.

El primer respaldo que recibió Dina Boluarte por parte de Fuerza Popular se dio el 5 de mayo del 2023, luego de que la SAC declarara improcedente la denuncia presentada por Ruth Luque. Un mes y tres días después, el 8 de junio de ese mismo año, la Comisión Permanente terminó por confirmar el archivo definitivo.

Blindajes fujimoristas

Cuatro meses después, el 27 de noviembre, la Fiscalía de la Nación presentó su primera denuncia contra Dina Boluarte por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves por las muertes de diciembre del 2022 y enero del 2023. Aquí, la SAC del Congreso también desestimó tramitarla y la archivó el 18 de julio del 2024.

Ocurrió lo mismo con la segunda denuncia de la Fiscalía de la Nación, interpuesta el 30 de julio del 2024. La Comisión Permanente la archivó de forma definitiva el 11 de septiembre del 2025. El Congreso sostuvo que no había elementos probatorios suficientes para acreditar que los denunciados recurrieron al Estado para causar muertes o lesiones.

En un tercer intento, el 15 de mayo del 2025, la Fiscalía de la Nación denunció constitucionalmente a Dina Boluarte. Pero el 9 de mayo del 2026, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, una vez más, desechó el caso al señalar que los hechos ya habían sido revisados en denuncias previas no admitidas. Se trató de una maniobra del fujimorismo para asegurar la impunidad de Dina Boluarte.