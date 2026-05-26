Roberto Sánchez anuncia que nueva Constitución será consultada con referéndum: "Si dicen que no, estamos en capacidad de entender"

Roberto Sánchez anuncia que nueva Constitución será consultada con referéndum: "Si dicen que no, estamos en capacidad de entender"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Roberto Sánchez anunció que, en un eventual gobierno, someterán a referéndum la formulación de una nueva Constitución y se respetará la decisión ciudadana.

"Si el Perú responde sí, llamaremos al consenso pacífico y democrático. Si dicen que no, estamos también en capacidad de entender que será o no una prioridad de nuestro pueblo", anotó ante la prensa.

TE RECOMENDAMOS ANÁLISIS DEL DEBATE ELECTORAL: RESUMEN COMPLETO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Precisó que sí considerarán un cambio en la actual Constitución, ya que esta ha sido modificada por el Congreso.

“Nosotros hemos dicho con claridad que la definición constitutiva de Juntos por el Perú es, como muchos peruanos, la necesidad de un nuevo pacto social. Y ese nuevo pacto social significa democráticamente nuevas reglas de convivencia entre Estado, economía y sociedad. Pero eso no se impone de manera vertical", indicó.

Roberto Sánchez: yo también digo no al comunismo, no al voto blanco, no al voto viciado

Por otro lado, se refirió a lo dicho por Rafael López Aliaga, quien exhortó a no optar por el comunismo.

"Yo también digo no al comunismo, no al voto blanco, no al voto viciado", dijo.