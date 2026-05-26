San Marcos alerta sobre posible afectación en cursos prácticos por tope de virtualidad Copiar | Foto: Silvana Quiñonez/LR

San Marcos alerta sobre posible afectación en cursos prácticos por tope de virtualidad Copiar | Foto: Silvana Quiñonez/LR

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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) advirtió que el desarrollo del semestre académico 2026-I podría verse comprometido debido a que las clases virtuales implementadas desde el 12 de mayo están cerca de alcanzar el límite del 30% establecido por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para los programas de modalidad presencial.

De acuerdo con la casa de estudios, al 22 de mayo el margen disponible es reducido y podría agotarse en menos de tres semanas, lo que pondría en riesgo el desarrollo de asignaturas que requieren prácticas, laboratorios y talleres presenciales. La situación se da en medio de la toma de San Marcos en rechazo de una posible reelección de la rectora Jerí Ramón.

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¿Qué está en riesgo en el semestre académico?

La universidad alertó que, de superarse el tope permitido de virtualidad, se vería afectado el normal desarrollo del semestre, especialmente en cursos con componentes prácticos, lo que complicaría el cumplimiento de los objetivos académicos establecidos para el periodo en curso.

Además, San Marcos expresó su preocupación por las condiciones en las que se encuentran los estudiantes que participan en la toma de la Ciudad Universitaria y aquellos que permanecen en las residencias estudiantiles, quienes —según indicó— no cuentan con servicios regulares de atención médica, limpieza ni alimentación.

Diálogo en curso y búsqueda de acuerdos

La UNMSM señaló que mantiene disposición al diálogo con los representantes estudiantiles y la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de garantizar la continuidad de las actividades académicas dentro del marco normativo vigente.

En esa línea, la universidad reiteró su intención de alcanzar consensos que permitan retomar la normalidad institucional, mientras las actividades de pregrado continúan desarrollándose de manera virtual como medida temporal ante la situación en el campus.