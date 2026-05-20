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Política

Comité Electoral de San Marcos renuncia en medio de crisis universitaria: medida extiende mandato de Jerí Ramón

Los miembros del Comité Electoral indicaron que uno de los motivos de su renuncia fue la presencia de congresistas y de Roberto Sánchez en el campus de la universidad. La rectora Jerí Ramón permanecerá en el cargo hasta que se reintegre el comité y se reprogramen los comicios.

La renuncia fue confirmada a partir de una carta compartida en redes sociales. Foto: Composición/LR
La renuncia fue confirmada a partir de una carta compartida en redes sociales. Foto: Composición/LR
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Los miembros del Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) presentaron su carta de renuncia de manera irrevocable en medio de los cuestionamientos a la elección de las nuevas autoridades de la casa de estudios. Según el documento compartido en redes sociales este miércoles 20 de mayo, el comité sustentó su dimisión en la falta de condiciones para los comicios y la presencia de congresistas y el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, en el campus de la casa de estudios.

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Con esta decisión, la rectora de la Decana de América, Jerí Ramón, permanecerá en el cargo hasta que se conforme el nuevo Comité Electoral Universitario y se reprograme el cronograma de los comicios. En tanto, el Congreso debate el proyecto de ley 12736 que, de aprobarse y promulgarse por el Gobierno de Balcázar, permitiría a Ramón reelegirse en el puesto.

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