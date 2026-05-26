HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Juntos por el Perú vs. fujimorismo y Guerra García en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Rectora Jerí Ramón se niega a firmar compromiso sobre su no continuidad a la cabeza de San Marcos al terminar su periodo: "No voy a firmar nada"

Representantes de la Defensoría del Pueblo consideraron que el pedido estudiantil para que la autoridad firme un compromiso tendría que ser discutido en la Asamblea Universitaria.

Reunión de diálogo en San Marcos
Reunión de diálogo en San Marcos | Composición LR / Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

La crisis en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) continúa. En medio de la toma del campus por parte de un grupo de estudiantes que rechaza la reelección de autoridades universitarias, representantes estudiantiles sostienen una mesa de diálogo con la rectora Jerí Ramón, que cuenta con la intermediación de la Defensoría del Pueblo.

En ese espacio, los jóvenes que participan en representación del alumnado solicitaron a la rectora que se comprometa, a través de un comunicado, a no permanecer en el cargo más allá del tiempo establecido para su actual mandato (25 de julio del 2026). Sin embargo, Ramón se mostró en contra de este pedido, al asegurar que no hay base legal de reelección sobre la cual pueda pronunciarse.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI SUMA ALIADOS Y ANTAURO HUMALA SIGUE CON ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA

“No voy a firmar ningún compromiso”

Jerí Ramón aseguró que no suscribirá el compromiso que le solicitan debido a que actualmente no existe una ley que permita su reelección. “Yo no voy a firmar ningún compromiso porque no hay ninguna ley, dónde esta ley. (…) Yo puedo opinar lo quue yo crea conveniente como ser humano o persona, y a mi nadie me va decir que diga o firme esto, porque no lo voy a firmar”, aseguró la representante de la Decana de América.

El pedido de los universitarios surgió debido a que en el Congreso se impulsa el proyecto de ley 12736 que permitiría la reelección inmediata de los rectores en las universidades públicas. Si bien la norma aún no ha sido aprobada por el Pleno, la rectora Ramón no ha descartado postular a la reelección en caso de que la ley se lo permita y llegó a considerar en Panamericana Televisión que ella sí merece ser reelegida por su trabajo en los últimos cinco años.

Frente al pedido estudiantil, representantes de la Defensoría del Pueblo aseguraron que, en su rol de intermediación, no pueden permitir que la rectora decida durante la reunión si debe o no reelegirse porque está en su “derecho de elegir y ser elegida”. En todo caso, el organismo consideró que esta propuesta debería ser elevada a la Asamblea Universitaria para que se adopte una decisión formal.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Universidad San Marcos anuncia diálogo con estudiantes tras intervención de la Defensoría del Pueblo

Universidad San Marcos anuncia diálogo con estudiantes tras intervención de la Defensoría del Pueblo

LEER MÁS
Toma de San Marcos: estudiantes alertan posible ingreso de matones y convocan a plantón urgente

Toma de San Marcos: estudiantes alertan posible ingreso de matones y convocan a plantón urgente

LEER MÁS
Marco Martos: “Nunca ha habido un pedido de perdón por el maltrato a los sanmarquinos”

Marco Martos: “Nunca ha habido un pedido de perdón por el maltrato a los sanmarquinos”

LEER MÁS
Misterioso estadio en provincia peruana

Misterioso estadio en provincia peruana

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Quieres recategorizar tu brevete?

¿Quieres recategorizar tu brevete?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

LEER MÁS
Puente en Mall del Sur de San Juan de Miraflores sorprende a usuarios en redes sociales: “Apareció de la nada”

Puente en Mall del Sur de San Juan de Miraflores sorprende a usuarios en redes sociales: “Apareció de la nada”

LEER MÁS
Hallan sin vida a menor de 6 años que estuvo desaparecido junto a su madre tras viajar a la selva

Hallan sin vida a menor de 6 años que estuvo desaparecido junto a su madre tras viajar a la selva

LEER MÁS
Indecopi sanciona a Tiendas Mass por rechazar moneda de S/5 a adulto mayor y no brindarle atención preferencial

Indecopi sanciona a Tiendas Mass por rechazar moneda de S/5 a adulto mayor y no brindarle atención preferencial

LEER MÁS
Paro agrario: productores arroceros y bananeros bloquean vías en varias regiones y exigen declarar en emergencia el sector

Paro agrario: productores arroceros y bananeros bloquean vías en varias regiones y exigen declarar en emergencia el sector

LEER MÁS
Detienen a extranjero acusado de agredir a una niña de cinco años en San Martín de Porres

Detienen a extranjero acusado de agredir a una niña de cinco años en San Martín de Porres

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025