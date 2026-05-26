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La crisis en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) continúa. En medio de la toma del campus por parte de un grupo de estudiantes que rechaza la reelección de autoridades universitarias, representantes estudiantiles sostienen una mesa de diálogo con la rectora Jerí Ramón, que cuenta con la intermediación de la Defensoría del Pueblo.

En ese espacio, los jóvenes que participan en representación del alumnado solicitaron a la rectora que se comprometa, a través de un comunicado, a no permanecer en el cargo más allá del tiempo establecido para su actual mandato (25 de julio del 2026). Sin embargo, Ramón se mostró en contra de este pedido, al asegurar que no hay base legal de reelección sobre la cual pueda pronunciarse.

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“No voy a firmar ningún compromiso”

Jerí Ramón aseguró que no suscribirá el compromiso que le solicitan debido a que actualmente no existe una ley que permita su reelección. “Yo no voy a firmar ningún compromiso porque no hay ninguna ley, dónde esta ley. (…) Yo puedo opinar lo quue yo crea conveniente como ser humano o persona, y a mi nadie me va decir que diga o firme esto, porque no lo voy a firmar”, aseguró la representante de la Decana de América.

El pedido de los universitarios surgió debido a que en el Congreso se impulsa el proyecto de ley 12736 que permitiría la reelección inmediata de los rectores en las universidades públicas. Si bien la norma aún no ha sido aprobada por el Pleno, la rectora Ramón no ha descartado postular a la reelección en caso de que la ley se lo permita y llegó a considerar en Panamericana Televisión que ella sí merece ser reelegida por su trabajo en los últimos cinco años.

Frente al pedido estudiantil, representantes de la Defensoría del Pueblo aseguraron que, en su rol de intermediación, no pueden permitir que la rectora decida durante la reunión si debe o no reelegirse porque está en su “derecho de elegir y ser elegida”. En todo caso, el organismo consideró que esta propuesta debería ser elevada a la Asamblea Universitaria para que se adopte una decisión formal.

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