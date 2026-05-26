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La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluará en una audiencia pública, este jueves 28 de mayo, si existen fundamentos para que el exesposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, continúe procesado en el juicio por lavado de activos en el caso Cócteles, que involucró a la cúpula de Fuerza Popular.

En cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, en enero último, el 13 de enero del 2026, el juez Wilson Verástegui, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ordenó el archivo definitivo de la acusación por lavado de activos contra Keiko Fujimori y los principales dirigentes de Fuerza Popular. Sin embargo, dejó subsistentes los cargos contra el exesposo de la lideresa y candidata presidencial del fujimorismo.

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Esta situación, en la compleja segunda vuelta de la elección presidencial, se incluye en el debate político. Muchos dicen que Vito continúa en el proceso por una venganza de Keiko. El mismo Mark Vito parece compartir esa idea. Por eso, en las últimas horas anunció la publicación de un video en el que, según dijo, hablará toda la verdad con sustento para salvar su pellejo.

Salvar el pellejo

Mark Vito anuncia video que sorprenderá a todo el país

“Es verdad, voy a salvar mi pellejo, es correcto, voy a hablar la verdad con sustento. Primero voy a subir un video este martes, 26 de mayo, que va a sorprender a todo el país y después a las 8.00 de la noche les invito, no importa si me amas o me odias, estas cordialmente, a mi en vivo en TikTok”, anunció Vito en un video.

Es preciso señalar que la decisión del juez Wilson Verástegui se dio mucho antes de la primera vuelta electoral, cuando aún no era seguro, pero sí previsible, que Fujimori formara parte de la dupla que competirá por la presidencia en una segunda vuelta electoral.

Muchos han relacionado la audiencia programada para este jueves con ratificar el archivo del caso Cócteles, pero eso no es del todo exacto. Aunque la fiscalía y la procuraduría han apelado en procura de reabrir el caso, eso ya en la práctica es imposible, pues la decisión del juzgado de primera instancia se sustenta en una sentencia del Tribunal Constitucional.

Audiencia judicial clave

Mark Vito busca archivar el caso cócteles en audiencia prevista para este jueves, 28 de mayo

La Sala de Apelaciones va a ratificar lo resuelto por el TC. Es cierto que los jueces se han opuesto a sentencias del Constitucional, pero en temas como la violación del derecho internacional, que tienen amplia y reconocida jurisprudencia internacional que les da respaldo jurídico. No sucede lo mismo con el delito de lavado de activos, que está en pleno desarrollo en el Perú y el mundo.

En lo que se centrarán los jueces, al igual que la fiscalía y la procuraduría, es en definir la situación de Mark Vito Villanella y la persona jurídica MVV Bienes Raíces; de allí el anuncio de este personaje de hablar la verdad para salvar su pellejo. ¿Las compras de MVV Bienes Raíces fueron una operación económica personal o parte del entramado jurídico creado por la cúpula de Fuerza Popular para cubrir el origen de sus aportes a las campañas políticas?

La defensa del exesposo de Keiko Fujimori ya indicó en el caso archivado que se trata de temas relacionados con los aportes de Fuerza Popular, pero el juez consideró que en su caso se trata de la compra de bienes inmuebles no vinculados a las actividades políticas, un hecho distinto del financiamiento político investigado en el caso de Fuerza Popular.

Además, para la defensa de Vito, la fiscalía del caso Lava Jato formuló los cargos y las compras inmobiliarias como mecanismos dependientes de la hipótesis atribuida a la cúpula del partido. Bajo esa premisa, consideran que debe revocarse la decisión y declararse fundado el pedido para extender los efectos del fallo del Tribunal Constitucional a su favor.

Es preciso señalar que la audiencia se ha programado para estas fechas dentro de un proceso de puesta al día del despacho judicial, teniendo en cuenta que la Junta Nacional de Justicia ha nombrado nuevos jueces superiores de apelaciones, por lo que las salas de apelaciones contarán con nuevos magistrados en las siguientes semanas. Los actuales jueces tratan de tener todo al día para cuando sean reemplazados.



