Imagen de Roberto Sánchez y Kenji Fujimori abrazándose es falsa: ha sido generada con inteligencia artificial

Esta verificación fue elaborada por Gabriela Peña en el marco del voluntariado Verificador Lab, un proyecto desarrollado en colaboración con LatamChequea.

En el contexto de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, se viralizó en redes sociales una imagen que muestra al candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, abrazando a Kenji Fujimori, hermano de Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular. Al parecer, ambos se encontrarían en un mitin del partido de Sánchez.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor alcance en Facebook superó las 1.600 reacciones, 706 comentarios y 595 compartidos.

Publicación con más alcance en redes sociales Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Tras una observación detallada de la imagen, se identificaron inconsistencias que ponen en duda su autenticidad:

1. En la gigantografía ubicada detrás de los personajes, se aprecia una alteración en el logo de Juntos por el Perú.

2. Debajo de esta, se observa a un asistente con tres dedos en la mano izquierda.

3. Sobre la mano izquierda de Roberto Sánchez, colocada encima del hombro de Kenji Fujimori, se detecta una zona desenfocada.

4. Encima de dicha área aparecen dos rostros superpuestos, uno masculino y otro femenino.

5. En la parte inferior del polo de Kenji Fujimori se proyecta la sombra de dos micrófonos apuntando uno hacia el otro. Sin embargo, los micrófonos visibles en la imagen están orientados hacia lados opuestos y a mayor distancia.

Inconsistencias detectadas en la imagen. Foto: Facebook

A partir de estas inconsistencias, se procedió a verificar la autenticidad de la imagen mediante tres detectores de inteligencia artificial. Hive Moderation determinó un 99,9% de probabilidad de que la imagen haya sido generada por inteligencia artificial, específicamente con Gemini.

Análisis de la imagen con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Sightengine arrojó un 99% de probabilidad de que la imagen haya sido creada con IA y la atribuyó a la herramienta Nano Banana.

Análisis de la imagen con Sightengine. Foto: Sightengine

Undetectable indicó: "es probable que esta imagen haya sido creada por IA" y estimó un 19% de probabilidad de que sea real.

Análisis de la imagen con Undetectable. Foto: Undetectable

Conclusión

En redes sociales se ha viralizado una imagen que supuestamente muestra a Roberto Sánchez abrazando a Kenji Fujimori durante un aparente mitin de Juntos por el Perú. Sin embargo, presenta múltiples inconsistencias visuales. Por ello, fue analizada con tres herramientas de detección de inteligencia artificial —Hive Moderation, Sightengine y Undetectable—, las cuales concluyeron que se trata de contenido generado con IA.