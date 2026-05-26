Las autoridades instan a familias y trabajadores a participar, con el fin de identificar rutas de evacuación y zonas seguras frente a emergencias reales. | Foto: Andina

Las autoridades instan a familias y trabajadores a participar, con el fin de identificar rutas de evacuación y zonas seguras frente a emergencias reales. | Foto: Andina

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Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de la población frente a emergencias y desastres naturales, se realizará este viernes 29 de mayo el Simulacro Nacional Multipeligro 2026. Durante la jornada se espera la participación de instituciones públicas, colegios, empresas y ciudadanos de diferentes puntos del país.

Asimismo, con este evento se busca generar conciencia sobre los riesgos derivados de fenómenos naturales que podrían afectar el país, especialmente tras recientes antecedentes sísmicos como el terremoto de magnitud 7,9 registrado en Chile.

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¿A qué hora será el Simulacro Nacional Multipeligro 2026?

El simulacro se desarrollará este viernes 29 de mayo a las 10:00 de la mañana en todo el territorio nacional. Durante la actividad, se simularán distintos escenarios de emergencia, como sismos, tsunamis, lluvias intensas y otros fenómenos asociados a desastres naturales.

La iniciativa es organizada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), entidad que coordina acciones de prevención y respuesta junto con gobiernos regionales, municipalidades y diversas instituciones públicas y privadas.

Las autoridades recomendaron que familias, centros educativos y trabajadores participen activamente en el ejercicio, ya que permitirá identificar rutas de evacuación, zonas seguras y posibles puntos críticos ante una situación real de emergencia.