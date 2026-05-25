Campaña “Justicia y Derecho para Niños” entrega depósitos judiciales y órdenes de pago en Piura

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En el marco de la Campaña Nacional “Justicia y Derecho para Niños, Niñas y Adolescentes” se realizó la “endosatón”, mediante la cual personal y magistrados de los juzgados de Paz Letrado de Castilla, Primer, Tercer y Séptimo Juzgado de Paz Letrado de Piura, Segundo Juzgado de Familia de Piura y los Juzgado de Paz Letrado de Huarmaca, Chulucanas y Las Lomas entregaron a domicilio depósitos judiciales endosados y órdenes de pago en procesos de alimentos y omisión a la asistencia familiar; además, de depósitos por reparación civil.

A continuación algunas fotografías de la jornada realizada hoy de la campaña que viene siendo promovida por la Presidencia, la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, Comisión de Implementación de la Unidad de Flagrancia, PpR de Familia, Unidad de Integridad, Servicios Judiciales y Recaudación, entre otros.