HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Sociedad

Reportan intenso tráfico en la Via Evitamiento a pocas horas del Día de la Madre tras obras en Carretera Central

El tránsito pesado se extiende desde el peaje El Pino hasta el puente Perú Japón, complicando el retorno de los ciudadanos. La Municipalidad de Lima activó un plan de desvíos, recomendando rutas alternas para vehículos pesados y livianos

Usuarios reportan tráfico en Vía Evitamiento.
Usuarios reportan tráfico en Vía Evitamiento. | Foto: composición LR/Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Un intenso congestionamiento vehicular se registra durante la tarde de este sábado en distintos tramos de la Vía de Evitamiento y vías alternas de Lima, a poco de las celebraciones por el Día de la Madre. El tránsito se incrementó tras las obras de recuperación de espacios públicos y mejoramiento vial que la Municipalidad de Lima ejecuta en la Carretera Central (Ate), donde desde la madrugada se interviene la cuadra 66 de la avenida Nicolás Ayllón para demoler construcciones que invadían la vía pública desde hace más de dos décadas.

De acuerdo con el portal Lima Expresa, el tráfico afecta la Vía de Evitamiento desde el peaje El Pino hasta el puente Perú Japón. Además, la avenida Nueva Esperanza también presenta un fuerte embotellamiento debido al desvío de unidades pesadas y particulares hacia rutas alternas habilitadas por las autoridades municipales.

TE RECOMENDAMOS

¡RAFAEL LÓPEZ ALIAGA PIDE ANULAR ACTAS Y LA DERECHA YA VE DEMONIOS EN TODOS LADOS! | ARDE TROYA

PUEDES VER: Cierre en la Vía de Evitamiento y av. Javier Prado: fecha, horarios y puntos afectados

Congestionamiento vehicular en la Vía de Evitamiento y Nicolás Ayllón

El aplicativo de Google Maps muestra diversos tramos de la Vía de Evitamiento teñidos de rojo intenso la tarde de este sábado, lo que evidencia el pesado embotellamiento generado por los desvíos y el operativo de demolición en la Carretera Central. La situación es similar en la avenida Nicolás Ayllón, entre los distritos de Ate y Santa Anita, donde el mapa de tránsito en tiempo real reporta una parálisis vehicular, especialmente en el tramo cercano al Hospital de Lima Este - Vitarte y la zona de Certus.

Congestionamiento vehicular Vía Evitamiento, Carretera Central

Congestionamiento vehicular en Vía Evitamiento

Municipalidad de Lima aplica plan de desvíos por obras en Ate

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que, para evitar un mayor colapso vehicular, se activó un plan de desvíos en coordinación con la Gerencia de Movilidad Urbana y EMAPE. Según lo dispuesto, los vehículos pesados deben circular por las avenidas Esperanza, Nueva Esperanza y Marco Puente Llanos. En tanto, los vehículos livianos tienen como rutas alternas las avenidas Central, 26 de Mayo y Santa María.

Personal operativo e inspectores de tránsito fueron desplegados en puntos estratégicos para orientar a los conductores y supervisar el cumplimiento de las rutas temporales. Las autoridades recomendaron respetar la señalización instalada en la zona y tomar precauciones ante la alta carga vehicular registrada durante la jornada.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Familia cargó féretro a pie debido a congestión de 10 horas por accidente en vía Ramiro Prialé

Familia cargó féretro a pie debido a congestión de 10 horas por accidente en vía Ramiro Prialé

LEER MÁS
Tráfico en Perú: CIP exige al próximo gobierno soluciones técnicas ante la congestión vehicular

Tráfico en Perú: CIP exige al próximo gobierno soluciones técnicas ante la congestión vehicular

LEER MÁS
Fuerte nevado bloquea la Carretera Central en Ticlio y varios vehículos quedan varados

Fuerte nevado bloquea la Carretera Central en Ticlio y varios vehículos quedan varados

LEER MÁS
Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aprobado por el Gobierno | Docentes tendrán cinco años para acreditar maestría tras nombramiento extraordinario

Aprobado por el Gobierno | Docentes tendrán cinco años para acreditar maestría tras nombramiento extraordinario

LEER MÁS
Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra exesposo de pediatra Minosska Pinto por crimen en Piura

Dictan 9 meses de prisión preventiva contra exesposo de pediatra Minosska Pinto por crimen en Piura

LEER MÁS
En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

LEER MÁS
Casas inclinadas, pistas partidas y un primer piso que parece sótano: la urbanización de Lima que se hunde desde hace 13 años

Casas inclinadas, pistas partidas y un primer piso que parece sótano: la urbanización de Lima que se hunde desde hace 13 años

LEER MÁS
Cierre en la Vía de Evitamiento y av. Javier Prado: fecha, horarios y puntos afectados

Cierre en la Vía de Evitamiento y av. Javier Prado: fecha, horarios y puntos afectados

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025