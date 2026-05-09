Reportan intenso tráfico en la Via Evitamiento a pocas horas del Día de la Madre tras obras en Carretera Central

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Un intenso congestionamiento vehicular se registra durante la tarde de este sábado en distintos tramos de la Vía de Evitamiento y vías alternas de Lima, a poco de las celebraciones por el Día de la Madre. El tránsito se incrementó tras las obras de recuperación de espacios públicos y mejoramiento vial que la Municipalidad de Lima ejecuta en la Carretera Central (Ate), donde desde la madrugada se interviene la cuadra 66 de la avenida Nicolás Ayllón para demoler construcciones que invadían la vía pública desde hace más de dos décadas.

De acuerdo con el portal Lima Expresa, el tráfico afecta la Vía de Evitamiento desde el peaje El Pino hasta el puente Perú Japón. Además, la avenida Nueva Esperanza también presenta un fuerte embotellamiento debido al desvío de unidades pesadas y particulares hacia rutas alternas habilitadas por las autoridades municipales.

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Congestionamiento vehicular en la Vía de Evitamiento y Nicolás Ayllón

El aplicativo de Google Maps muestra diversos tramos de la Vía de Evitamiento teñidos de rojo intenso la tarde de este sábado, lo que evidencia el pesado embotellamiento generado por los desvíos y el operativo de demolición en la Carretera Central. La situación es similar en la avenida Nicolás Ayllón, entre los distritos de Ate y Santa Anita, donde el mapa de tránsito en tiempo real reporta una parálisis vehicular, especialmente en el tramo cercano al Hospital de Lima Este - Vitarte y la zona de Certus.

Congestionamiento vehicular en Vía Evitamiento

Municipalidad de Lima aplica plan de desvíos por obras en Ate

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que, para evitar un mayor colapso vehicular, se activó un plan de desvíos en coordinación con la Gerencia de Movilidad Urbana y EMAPE. Según lo dispuesto, los vehículos pesados deben circular por las avenidas Esperanza, Nueva Esperanza y Marco Puente Llanos. En tanto, los vehículos livianos tienen como rutas alternas las avenidas Central, 26 de Mayo y Santa María.

Personal operativo e inspectores de tránsito fueron desplegados en puntos estratégicos para orientar a los conductores y supervisar el cumplimiento de las rutas temporales. Las autoridades recomendaron respetar la señalización instalada en la zona y tomar precauciones ante la alta carga vehicular registrada durante la jornada.