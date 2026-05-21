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Sereno ebrio atropella a trabajadora de limpieza y se da a la fuga en Puno: mujer no podrá laborar por 2 meses

Tras el accidente, José Coapaza Aruquipa manejó por más de 10 kilómetros en plena carretera hasta que perdió el control y terminó chocando contra un cerro.

Sereno atropelló a trabajadora de limpieza en Puno
Sereno atropelló a trabajadora de limpieza en Puno | Composición LR / Captura América
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Un agente de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Acora, en la provincia y región de Puno, atropelló con su unidad a una trabajadora de limpieza que cumplía sus labores en una calle del distrito. El sujeto, identificado como José Coapaza Aruquipa, conducía el vehículo en estado de ebriedad y, tras el incidente, optó por darse a la fuga.

El hecho quedó registrado en cámaras de videovigilancia de la zona. En las imágenes, se aprecia que la mujer recogía parte de los residuos a un lado de la vía pública cuando, por detrás de ella, apareció la camioneta del sereno y la embistió, dejándola tendida entre el basural.

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Chofer se dio a la fuga tras accidente

Tras el impacto, los registros muestran que Coapaza logró realizar una maniobra para retroceder su vehículo. Sin embargo, lejos de descender de la unidad para auxiliar a la mujer herida, el sereno optó por darse a la fuga con las luces de emergencia encendidas.

Según América Noticias, el trabajador manejó por más de 10 kilómetros hasta que perdió el control y terminó chocando contra un cerro. En ese momento, fue intervenido y trasladado a la comisaría de Ichu, donde fue sometido a la prueba de dosaje etílico. Allí se confirmó que conducía en estado de ebriedad.

Trabajadora no podrá laborar por 2 meses

El administrador del municipio de Acora, Néstor Ticona, señaló que se adoptarán las acciones correspondientes contra el sereno que provocó este accidente.

Por su parte, América Noticias pudo conocer que la trabajadora se encuentra estable, pero no podrá trabajar por casi dos meses. Mientras tanto, el municipio de Puno se hará cargo de sus tratamientos, informó el medio.

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