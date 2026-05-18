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Piura: escolares habrían recibido leche en mal estado del programa alimentario del Midis en colegio de Huancabamba

Las madres de familia de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre suspendieron la preparación de alimentos por cambios en el color y la textura del producto.

La Defensoría del Pueblo interviene tras denuncias de madres sobre leche evaporada en mal estado en la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, Huancabamba.
La Defensoría del Pueblo interviene tras denuncias de madres sobre leche evaporada en mal estado en la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, Huancabamba. | composición LR
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La Defensoría del Pueblo intervino tras la denuncia de madres de familia sobre la entrega de leche evaporada presuntamente en mal estado en la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, en Huancabamba (Piura), dentro del programa de alimentación escolar (PAE).

Según las denunciantes, el producto presentaba cambios en el color y la textura, por lo que decidieron suspender la preparación de alimentos para evitar posibles daños a la salud de los estudiantes.

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Además, acusaron al director del plantel, Jorge Quintanilla, de minimizar el hecho y presuntamente insistir en continuar con el uso de los insumos observados.

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Investigan la denuncia en Piura

Ante ello, la Defensoría informó que coordina acciones con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y con la unidad territorial del Programa de Alimentación Escolar para verificar la denuncia y determinar responsabilidades.

“La salud, la vida y el derecho a una alimentación adecuada de los niños no pueden ponerse en riesgo por ninguna negligencia”, señaló la institución en un pronunciamiento.

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PAE: entregaron atún con gusanos

No es la primera vez que se pone en riesgo a menores. En 2025 y 2026 se reportaron otros casos de presuntas intoxicaciones escolares y productos observados en distintas regiones. Por ejemplo, en Piura se denunció la distribución de conservas de atún con gusanos a escolares, pese a que algunos productos ya habían sido inmovilizados por riesgo sanitario.

¿Qué es el PAE?

El sistema de alimentación escolar del Estado ha atravesado cuatro etapas en las últimas décadas. Primero funcionó el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), cuestionado por problemas de gestión y distribución. Luego fue reemplazado por Qali Warma, creado para mejorar la atención alimentaria a escolares. Sin embargo, las denuncias por intoxicaciones y alimentos en mal estado llevaron a una nueva reestructuración bajo el nombre Wasi Mikuna. Actualmente, el servicio opera como Programa de Alimentación Escolar (PAE), tras otra reorganización impulsada por el Gobierno.

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