HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Economía

CTS 2026: ¿Retirar o no este fondo? Lo que debes saber antes de usar el 100% del dinero disponible hasta diciembre

La CTS vuelve a estar en el centro del debate financiero en 2026. Experto recomienda evaluar su uso según la etapa económica personal y evitar decisiones de consumo inmediato que puedan afectar la estabilidad futura.

Experto aconseja evaluar el uso de la CTS según tu etapa económica personal.
Experto aconseja evaluar el uso de la CTS según tu etapa económica personal. | Foto: La República
Escuchar
Resumen
Compartir

El nuevo depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) reactivó una decisión importante entre los trabajadores del régimen privado: retirar o mantener este fondo. La vigencia de su libre disponibilidad hasta el 31 de diciembre de 2026 intensificó su uso, aunque su propósito original sigue siendo el de respaldo ante la pérdida de ingresos.

Únete a nuestro canal de política y economía

En ese contexto, el análisis financiero cobra mayor relevancia debido a la limitada capacidad de ahorro de los hogares. Según el Global Findex 2025, solo el 34% de los adultos peruanos podría cubrir más de dos meses de gastos si pierde su ingreso principal, lo que refuerza la importancia de decisiones más estratégicas sobre este dinero.

TE RECOMENDAMOS

¿ROBERTO SÁNCHEZ A PRISIÓN? ¿QUÉ PASARÁ CON LA SEGUNDA VUELTA? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CORNEJO

CTS 2026: cuándo conviene retirar el fondo y cuándo es mejor conservarlo

El uso de la CTS depende, en gran medida, de la solidez financiera de cada persona frente a imprevistos. El gerente de productos financieros de RIMAC, Álvaro Gómez-Sánchez, explicó en Andina que su función va más allá de la disponibilidad inmediata.

“Más allá de la posibilidad de retiro, es importante recordar que la CTS fue diseñada como un respaldo frente a la pérdida de ingresos. La decisión no debería partir solo de la liquidez inmediata, sino de qué tan expuesta está una persona ante imprevistos”, señaló.

En esa línea, para quienes no cuentan con un fondo de emergencia o tienen ingresos inestables, retirar la CTS en su totalidad puede aumentar la vulnerabilidad financiera. El especialista sugiere considerar alternativas de bajo riesgo que mantengan la protección del capital.

“Hay opciones que permiten invertir el dinero, en soles o dólares, con bajo riesgo. En RIMAC, por ejemplo, nuestro seguro Vida Inversión Global – Ultra Cash permite invertir de manera conservadora, con libre disponibilidad y retornos atractivos, incorporando además cobertura de vida y servicios de asistencia que refuerzan la protección financiera”, detalló.

Transición laboral: CTS como ingreso temporal planificado

En etapas de cambio laboral o cercanas a la jubilación, la CTS puede asumir un rol distinto al de fondo de emergencia. Su función se orienta a sostener ingresos en momentos de menor estabilidad laboral.

“Para quienes buscan complementar sus ingresos, hay productos que permiten transformar un capital en pagos mensuales durante un periodo determinado”, indicó el especialista.

Este enfoque permite convertir la CTS en un flujo previsible, útil para quienes enfrentan periodos sin remuneración fija. La planificación en esta etapa se centra en asegurar continuidad financiera más que en acumulación de capital.

¿Cómo aprovechar la CTS si tienes estabilidad económica?

Para personas con estabilidad económica, la CTS puede utilizarse como parte de una estrategia de crecimiento financiero. Su uso no necesariamente debe responder a necesidades inmediatas, sino a objetivos de largo plazo.

“Para quienes pueden pensar en el largo plazo, hay alternativas que permiten diversificar el ahorro, incluso accediendo a portafolios internacionales”, añadió Gómez-Sánchez.

Este enfoque busca ampliar el horizonte del ahorro, evitando que el fondo se destine únicamente al consumo. En cambio, puede integrarse a una planificación más amplia orientada a la diversificación.

Finalmente, el experto advirtió sobre un error frecuente en el uso de este fondo: tratarlo como ingreso adicional. “Uno de los principales riesgos en el uso de la CTS es tratarla como un ingreso adicional, sin considerar su función estructural dentro de las finanzas personales”, concluyó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Cuándo depositan la CTS 2026: fecha, cómo calcular y cuánto te corresponde cobrar

Cuándo depositan la CTS 2026: fecha, cómo calcular y cuánto te corresponde cobrar

LEER MÁS
Retiro CTS 2026: Sunafil advierte a empresas que el plazo para depositar vence el 15 de mayo, ¿cuánto sería la multa por incumplir?

Retiro CTS 2026: Sunafil advierte a empresas que el plazo para depositar vence el 15 de mayo, ¿cuánto sería la multa por incumplir?

LEER MÁS
CTS 2026: quiénes reciben el pago, cómo calcularlo y hasta cuándo se podrá retirar

CTS 2026: quiénes reciben el pago, cómo calcularlo y hasta cuándo se podrá retirar

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fonavi oficializa el Reintegro 5: quiénes cobrarán desde el 14 de mayo y cómo consultar en link si eres beneficiario

Fonavi oficializa el Reintegro 5: quiénes cobrarán desde el 14 de mayo y cómo consultar en link si eres beneficiario

LEER MÁS
Metro cuadrado de viviendas en Lima sube a S/6.886 y seis distritos aceleran su revalorización: ¿Cuáles son?

Metro cuadrado de viviendas en Lima sube a S/6.886 y seis distritos aceleran su revalorización: ¿Cuáles son?

LEER MÁS
Fonavi: más de 66.000 exaportantes cobrarán desde el 14 de mayo el Reintegro 5

Fonavi: más de 66.000 exaportantes cobrarán desde el 14 de mayo el Reintegro 5

LEER MÁS
Fonavi ya devolvió S/3.675 millones a más de 1.2 millones de aportantes: ¿quiénes pueden inscribirse y qué falta para nuevos pagos?

Fonavi ya devolvió S/3.675 millones a más de 1.2 millones de aportantes: ¿quiénes pueden inscribirse y qué falta para nuevos pagos?

LEER MÁS
Minería ilegal en el Perú: ¿qué dicen lo planes de gobierno de Fuerza Popular y Juntos por el Perú?

Minería ilegal en el Perú: ¿qué dicen lo planes de gobierno de Fuerza Popular y Juntos por el Perú?

LEER MÁS
Zaconetti: "Petroperú asume costos que el Estado nunca le reconoce; los US$2.000 millones son un respiro para la privatización"

Zaconetti: "Petroperú asume costos que el Estado nunca le reconoce; los US$2.000 millones son un respiro para la privatización"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025