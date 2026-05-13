CTS 2026: ¿Retirar o no este fondo? Lo que debes saber antes de usar el 100% del dinero disponible hasta diciembre

Experto aconseja evaluar el uso de la CTS según tu etapa económica personal. | Foto: La República

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El nuevo depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) reactivó una decisión importante entre los trabajadores del régimen privado: retirar o mantener este fondo. La vigencia de su libre disponibilidad hasta el 31 de diciembre de 2026 intensificó su uso, aunque su propósito original sigue siendo el de respaldo ante la pérdida de ingresos.

En ese contexto, el análisis financiero cobra mayor relevancia debido a la limitada capacidad de ahorro de los hogares. Según el Global Findex 2025, solo el 34% de los adultos peruanos podría cubrir más de dos meses de gastos si pierde su ingreso principal, lo que refuerza la importancia de decisiones más estratégicas sobre este dinero.

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CTS 2026: cuándo conviene retirar el fondo y cuándo es mejor conservarlo

El uso de la CTS depende, en gran medida, de la solidez financiera de cada persona frente a imprevistos. El gerente de productos financieros de RIMAC, Álvaro Gómez-Sánchez, explicó en Andina que su función va más allá de la disponibilidad inmediata.

“Más allá de la posibilidad de retiro, es importante recordar que la CTS fue diseñada como un respaldo frente a la pérdida de ingresos. La decisión no debería partir solo de la liquidez inmediata, sino de qué tan expuesta está una persona ante imprevistos”, señaló.

En esa línea, para quienes no cuentan con un fondo de emergencia o tienen ingresos inestables, retirar la CTS en su totalidad puede aumentar la vulnerabilidad financiera. El especialista sugiere considerar alternativas de bajo riesgo que mantengan la protección del capital.

“Hay opciones que permiten invertir el dinero, en soles o dólares, con bajo riesgo. En RIMAC, por ejemplo, nuestro seguro Vida Inversión Global – Ultra Cash permite invertir de manera conservadora, con libre disponibilidad y retornos atractivos, incorporando además cobertura de vida y servicios de asistencia que refuerzan la protección financiera”, detalló.

Transición laboral: CTS como ingreso temporal planificado

En etapas de cambio laboral o cercanas a la jubilación, la CTS puede asumir un rol distinto al de fondo de emergencia. Su función se orienta a sostener ingresos en momentos de menor estabilidad laboral.

“Para quienes buscan complementar sus ingresos, hay productos que permiten transformar un capital en pagos mensuales durante un periodo determinado”, indicó el especialista.

Este enfoque permite convertir la CTS en un flujo previsible, útil para quienes enfrentan periodos sin remuneración fija. La planificación en esta etapa se centra en asegurar continuidad financiera más que en acumulación de capital.

¿Cómo aprovechar la CTS si tienes estabilidad económica?

Para personas con estabilidad económica, la CTS puede utilizarse como parte de una estrategia de crecimiento financiero. Su uso no necesariamente debe responder a necesidades inmediatas, sino a objetivos de largo plazo.

“Para quienes pueden pensar en el largo plazo, hay alternativas que permiten diversificar el ahorro, incluso accediendo a portafolios internacionales”, añadió Gómez-Sánchez.

Este enfoque busca ampliar el horizonte del ahorro, evitando que el fondo se destine únicamente al consumo. En cambio, puede integrarse a una planificación más amplia orientada a la diversificación.

Finalmente, el experto advirtió sobre un error frecuente en el uso de este fondo: tratarlo como ingreso adicional. “Uno de los principales riesgos en el uso de la CTS es tratarla como un ingreso adicional, sin considerar su función estructural dentro de las finanzas personales”, concluyó.