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La popular actriz Uchulú se convirtió en protagonista de un tenso momento en plena vía pública tras sorprender a su novio junto a otra mujer. El hecho, captado en video y difundido rápidamente en redes sociales, generó repercusión entre sus seguidores, que no tardaron en reaccionar ante la confrontación. En las imágenes, se observa cómo la también comediante no dudó en enfrentar primero a la joven y luego a su pareja, a quien exigió explicaciones sobre la situación.

El clip muestra a la exintegrante de 'El reventonazo de la Chola' visiblemente molesta mientras cuestiona directamente a su novio e intenta entender lo que ocurría. A pesar de los esfuerzos de terceros por calmar la situación y evitar que la discusión escalara, la creadora de contenido dejó claro que necesitaba respuestas, en un momento cargado de tensión que se viralizó rápidamente en plataformas como Instagram y TikTok.

Uchulú le reclama a mujer que encontró con su novio

Uchulú vivió un momento bastante incómodo luego de sorprender a su novio junto a otra mujer en una situación que levantó sospechas. Según el video viral que circula en redes sociales, la influencer no dudó en pedir explicaciones en plena vía pública, primero a la joven y luego a su pareja, con lo que mostró su molestia y dejó claro que quería respuestas.

En las imágenes, se observa cómo un amigo o acompañante trató de frenar a la actriz cómica para evitar que la discusión escalara. Sin embargo, insistió en que tenía derecho a preguntar, pues se trataba de su pareja. “Sí me interesa porque es mi novio… porque es mi pareja”, se le escucha decir con firmeza, reafirmando su postura frente a la situación.

Frente a la preocupación de quienes intentaban mediar, preguntó directamente: “Solo quiero saber. ¿Qué tú tienes con él?”, mientras su novio permanecía a metros de distancia, observando la escena al lado de una motocicleta.

Uchulú confronta a su novio en plena vía pública

La exfigura de América Televisión no ocultó su molestia al enfrentar a su novio en plena vía pública, lo que generó sorpresa entre los presentes. Aunque no se confirma una infidelidad, la situación levantó sospechas y dudas entre quienes presenciaron el momento. Su pareja intentó calmarla al decir: “Solamente, déjame tranquilo, ya. Vamos”, mientras la influencer buscaba respuestas.

En las imágenes se ve cómo el joven se soltó al acercarse a Uchulú y se dirigió nuevamente hacia la otra mujer, lo que aumentó la tensión. La creadora de contenido corrió hacia la motocicleta de su pareja y él reaccionó empujándola para evitar algún daño. A pesar de esto, la influencer lo encaró y mantuvo un breve intercambio de palabras, dejando claro que quería respuestas, mientras el video se viralizaba rápidamente en redes sociales.