Robot playero: joven peruano crea máquina que limpia arena y atrapa microplásticos sin ayuda humana

Tecnología innovadora para combatir la contaminación en zonas costeras | Cortesía

Tecnología innovadora para combatir la contaminación en zonas costeras | Cortesía

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Un joven ambientalista peruano desarrolló un robot autónomo capaz de limpiar playas, recolectar residuos y separar microplásticos de la arena sin intervención humana. El sistema opera con energía renovable y busca reducir la contaminación en zonas costeras mediante un proceso automatizado de recolección y filtrado.

El creador es Ze Pando Espinoza, egresado de Ingeniería Ambiental de la Universidad Continental, quien diseñó el dispositivo como una alternativa tecnológica frente a la acumulación de residuos en playas.

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Joven peruano crea robot autónomo para limpiar playas y separar microplásticos

Tecnología que separa residuos en la arena

El robot cuenta con un sistema de navegación que le permite identificar, recolectar y almacenar residuos sólidos en la arena, alcanzando una eficiencia de hasta tres kilos por metro cuadrado.

Su estructura integra un sistema de oruga que facilita el desplazamiento sobre la arena y una faja transportadora que levanta el material junto con los desechos. Luego, un cernidor separa la arena y retiene únicamente plásticos y microplásticos en el contenedor.

El dispositivo puede operar en modo manual o automático mediante la aplicación 'Car Cleaner Bot' y funciona con una batería que le otorga hasta tres horas de autonomía.

Ambientalista desarrolla sistema automatizado de recolección de residuos en arena

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Desarrollo, componentes y proyección del proyecto

El sistema combina mecatrónica, control automatizado y diseño modular, con sensores ultrasónicos, cinta transportadora de TPU y un microcontrolador Arduino Mega 2560.

“Su batería le da una autonomía de hasta tres horas y es ideal usarlo en labores poslimpieza de los desperdicios más grandes, desperdicios que suelen recolectar voluntarios u operarios de limpieza pública”, explicó Pando, integrante del programa Fellowship de la Universidad Continental.

“A diferencia de las limpiezas manuales tradicionales, este robot ofrece una solución continua y sostenible, minimizando la huella ambiental”, añadió.

El proyecto busca incorporar energía solar en futuras versiones y facilitar su réplica a bajo costo en comunidades y organizaciones ambientales. Además, su creador evalúa postular al concurso 'Emprendedores por Naturaleza 2026' del Sernanp, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente.

Más allá del desarrollo tecnológico, Ze Pando lidera la ONG 'Perú te quiero limpio', que organiza campañas de limpieza en playas y ríos con voluntarios de distintos sectores.