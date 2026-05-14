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Sociedad

Estudiantes de PUCP acusan criminalización de protestas y rechazan versión de violencia durante toma del Rectorado

El gremio asegura que la movilización fue pacífica y denunció abusos por parte de seguridad. Exigen diálogo efectivo sobre la reforma del sistema de pensiones.

La FEPUC reitera su rechazo a las acusaciones de violencia de la PUCP, tras la protesta pacífica de estudiantes en el edificio Dintilhac por la nueva escala de pensiones.
La FEPUC reitera su rechazo a las acusaciones de violencia de la PUCP, tras la protesta pacífica de estudiantes en el edificio Dintilhac por la nueva escala de pensiones. | composición LR
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La Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (FEPUC) rechazó las acusaciones de violencia formuladas por la universidad tras el ingreso de un grupo de alumnos al edificio Dintilhac, donde sesionaba el Consejo Universitario para abordar la crisis generada por la nueva escala de pensiones.

A través de un pronunciamiento, el gremio estudiantil sostuvo que la movilización y la toma de un tramo de la avenida Universitaria se realizaron de manera 'pacífica' y 'organizada'. Además, denunció presuntos abusos por parte del personal de seguridad y efectivos que participaron en el control de la protesta.

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PUCP denunció violencia estudiantil

La PUCP había denunciado previamente que un grupo de estudiantes ingresó de forma violenta al edificio institucional, rompió la puerta principal y causó daños en las instalaciones. Según el comunicado difundido por la universidad, el hecho dejó además personal de seguridad lesionado tras intentar impedir el acceso al inmueble.

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Sin embargo, la federación estudiantil negó categóricamente esta versión y afirmó que el ingreso al edificio Dintilhac tuvo como finalidad exigir un diálogo efectivo con las autoridades universitarias sobre la reforma del sistema de pensiones. Los estudiantes señalaron que buscan participar en la discusión y revisión de las nuevas escalas económicas que comenzarán a aplicarse a partir del ciclo 2027-I.

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Piden investigación en PUCP

Asimismo, el gremio exigió garantías de no sanción para los alumnos que participaron en las protestas y pidió que se investiguen los hechos de violencia denunciados por la universidad. Pese a ello, la PUCP anunció que evaluará aplicar medidas disciplinarias contra los estudiantes involucrados en los incidentes registrados el último miércoles.

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El presidente de la federación estudiantil, Rafael Polar, aseguró que las movilizaciones continuarán hasta que las autoridades universitarias instalen una mesa de diálogo con participación estudiantil. Según indicó, la reforma propuesta 'elitiza la educación superior' al reducir las escalas de pago más accesibles y generar incertidumbre sobre el alcance de las becas anunciadas por la casa de estudios.

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Escala de pensiones

La controversia se originó tras la presentación del nuevo sistema de pensiones de la PUCP, que pasará de nueve a ocho niveles e incorporará cuatro escalas regulares junto a cuatro modalidades de becas. Mientras la universidad sostiene que el cambio busca optimizar el sistema de apoyo económico, estudiantes consideran que la medida podría afectar el acceso de jóvenes de menores recursos a la educación superior.

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Pese a los incidentes reportados, las actividades académicas y el ingreso principal al campus universitario se desarrollaron con normalidad durante la jornada de este jueves.

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