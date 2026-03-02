HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

ATU le pone fin a estas dos rutas del Metropolitano: servicios hasta las playas de Ancón y Agua Dulce dejarán de operar en marzo

Los usuarios del Metropolitano deberán planificar sus traslados a posibles zonas recreativas mediante las alternativas del sistema urbano tras el cierre del servicio de verano.

La cancelación de las rutas del Metropolitano se dará en marzo, informó la ATU.
La cancelación de las rutas del Metropolitano se dará en marzo, informó la ATU. | Foto: Andina

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció el cierre del servicio especial de verano del Metropolitano hacia dos balnearios de la capital. La medida alcanza a las rutas que conectaban con Ancón y Agua Dulce, usadas como alternativa de traslado durante fines de semana y feriados para los vecinos de Lima.

Según el comunicado institucional, el cambio se aplicará en marzo de 2026 y marca el término de la operación estacional. La entidad indicó que la atención quedará sujeta al cronograma de finalización por cada trayecto, por lo que recomendó a usuarios revisar con anticipación sus opciones de viaje.

Anuncio del fin de los servicios playeros del Metropolitano hacia Ancón y Agua Dulce. Foto: ATU en X.

Anuncio del fin de los servicios playeros del Metropolitano hacia Ancón y Agua Dulce. Foto: ATU en X.

ATU: Metropolitano Ancón deja de operar en marzo 2026 y estas son las últimas fechas del servicio a playas

En el caso del recorrido hacia Ancón, la ATU precisó que el servicio funcionará hasta el domingo 8 de marzo. Con ello, el Metropolitano Ancón dejará de circular, dentro de los cambios de rutas Metropolitano en marzo 2026 comunicados para el cierre de temporada.

La institución recordó que estos buses fueron diseñados como un apoyo temporal para llegar a zonas de recreación. Tras la fecha señalada, el desplazamiento hacia ese destino deberá planificarse con otras alternativas del sistema urbano, considerando paraderos habilitados y conexiones disponibles en la red habitual.

Metropolitano Agua Dulce: cierre del servicio especial playas ATU 2026 y cambios de rutas del Metropolitano desde marzo

Para el tramo con destino a Agua Dulce, la autoridad informó que la operación se mantendrá hasta el domingo 15 de marzo. Con ese corte, el Metropolitano hacia Agua Dulce culminará su campaña estival, por lo que quedará sin vigencia el servicio especial playas ATU 2026 una vez concluido el plazo.

Ante este escenario, la ATU recomendó estar atentos a sus comunicados oficiales marzo 2026 y a la información vigente sobre horarios Metropolitano marzo 2026, debido a que el retiro de estas rutas implica ajustes en la oferta de transporte hacia puntos de alta demanda. Para viajes posteriores, la entidad sugirió considerar el uso de servicios regulares del Metropolitano y conexiones del transporte público que operan durante el resto del año.

