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Sociedad

Escaló muro y fugó: cabecilla de Los Lechuceros del Centro huye de comisaría con presunta ayuda policial en Huancayo

El prófugo es sindicado de liderar una red delictiva que atraía a jóvenes en estado de ebriedad para robarles, utilizando falsos taxistas y 'peperas'.

Las autoridades policiales continúan buscando al presunto cabecilla de Los Lechuceros del Norte.
Las autoridades policiales continúan buscando al presunto cabecilla de Los Lechuceros del Norte. | Composición LR
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El presunto líder de la banda criminal Los Lechuceros del Centro, Julio César Manrique Maraví, conocido como Huaype, logró escapar la noche del jueves de la comisaría de Sicaya, en Huancayo, región Junín, después de ser detenido durante un megaoperativo policial.

Ante lo sucedido, las autoridades iniciaron una intensa búsqueda del fugitivo, considerado pieza clave de una organización dedicada a delitos graves en la región central del país. Manrique Maraví trepó uno de los muros del recinto de la PNP, superó los controles internos y accedió a una vivienda adyacente. Desde allí, se dirigió hacia la vía pública y desapareció sin dejar rastro.

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Sindicado por encabezar red criminal

El sujeto era investigado por liderar una red que operaba locales clandestinos, donde personas en estado de ebriedad, captadas en los alrededores de discotecas y bares en Huancayo, eran engañadas y trasladadas con fines delictivos.

La organización mantenía vínculos con falsos taxistas y mujeres conocidas como 'peperas', quienes utilizaban sustancias para dopar a las víctimas antes de robarles sus pertenencias, como teléfonos móviles y dinero, además de vaciar sus cuentas bancarias.

Las pesquisas han revelado un patrón delictivo en el que las víctimas, principalmente ciudadanos que asistían a centros nocturnos, quedaban vulnerables tras consumir bebidas adulteradas o ser expuestas a drogas. En ese estado, los delincuentes aprovechaban para sustraerles pertenencias y documentos de identidad.

Uno de los casos más graves relacionados con esta red fue el de Luis García Hidalgo, un joven que permaneció desaparecido durante tres días y fue encontrado sin vida. Los investigadores sostienen que habría sido dopado y despojado de todas sus pertenencias. La madre del joven, visiblemente afectada, expresó su indignación por la fuga del presunto cabecilla y exigió justicia y acciones concretas por parte de las autoridades responsables.

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Policía intervenido

La fuga de Manrique Maraví ha generado gran alarma en la ciudadanía y ha desatado cuestionamientos sobre la responsabilidad de los encargados de la custodia en la comisaría de Sicaya.

Un agente policial fue intervenido bajo sospecha de haber facilitado la evasión del detenido. Las fuerzas de seguridad han intensificado la búsqueda y solicitado la colaboración de la ciudadanía para localizar al prófugo. Además, se investigan posibles deficiencias en la seguridad del calabozo y si hubo más cómplices involucrados.

El Ministerio Público, junto con las divisiones especializadas de la Policía Nacional, ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer si la fuga de Manrique Maraví contó con apoyo interno.

La detención inicial de los miembros de Los Lechuceros del Centro fue resultado de un operativo que incluyó 38 allanamientos simultáneos en diversas zonas de Huancayo, El Tambo, Jauja, Concepción, Chilca y Huancavelica. Durante la intervención, que concluyó con 12 arrestos, las fuerzas del orden incautaron teléfonos móviles, sumas de dinero en efectivo, equipos de cobro POS, documentos personales y sustancias psicotrópicas para someter a las víctimas.

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