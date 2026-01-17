Mientras muchos bañistas llegan a las playas de Chorrillos, el personal de limpieza se retira luego de una ardua jornada laboral. | Composición LR | Carlos Félix

Las playas de Chorrillos, como Agua Dulce, La Herradura, Sombrillas, entre otras, reciben entre 60.000 y 70.000 visitantes durante las temporadas de verano. Este 2026 no ha sido la excepción. Sin embargo, lo que no todos los bañistas toman en cuenta es que estos espacios públicos son cuidados por agentes de limpieza, quienes a diario recogen entre 4 y 5 toneladas de basura. Los fines de semana, esta cifra puede llegar hasta 10 toneladas. Pese a ello, la finalidad de los barrenderos y recolectores es preservar los balnearios y dejarlos listos para la llegada de los siguientes veraneantes.

Personas como Carlos García (66), Érika Pantaleón (49) y Nicomedes Salcedo (63) desempeñan un trabajo maratónico para recolectar las botellas de alcohol, envases de comida, alimentos perecibles, productos plásticos y hasta prendas íntimas que dejan los miles de bañistas en las playas. De acuerdo con Enrique Cruz, gerente de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad de Chorrillos, el turno noche-madrugada cuenta con aproximadamente 40 agentes de limpieza, mientras que por la mañana el número asciende a 80. No obstante, únicamente para limpiar las playas, se quedan entre seis y siete trabajadores por turno. Gracias a ellos, los balnearios del distrito se mantienen limpios.

Latas de bebidas alchólicas encontradas a diario en las playas de Chorrillos. Foto: Carlos Félix

"La comunidad no tiene educación ambiental"

Desde hace dos años, Carlos García, quien reside en Lima junto a su hija, trabaja en el área de limpieza y recojo de desperdicios que los bañistas dejan en las playas de Chorrillos. A diario, él encuentra hasta pañales con excremento en algunas zonas del balneario de Agua Dulce. "La comunidad no tiene educación ambiental. Encontramos botellas, vidrios, fogatas, carbón, toda clase de desperdicios que realmente contaminan la ciudad y las playas", lamentó. Pese a que anteriormente el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, estableció restricciones para los veraneantes, García comenta que las personas hacen caso omiso, ya que acuden con comida y no se llevan los restos ni los depositan en los contenedores de basura.

Carlos García, agente de limpieza en las playas de Chorrillos desde hace dos años. Foto: Carlos Félix

"Es un peligro para todos, tanto para los niños como para nosotros (...) cualquier cosa que se te ocurra, la encontrarás en la playa", sostuvo el trabajador en referencia a la acumulación de basura. El personal de limpieza llega a los balnearios y llena entre 8 y 10 bolsas de basura cada uno, que luego son trasladadas hacia un camión recolector que recorre los alrededores. Él advierte que los bañistas tienen "la mentalidad facilista de dejar los desperdicios tirados sin conocer el grado de contaminación que existe".

"Pido que se pueda concientizar a la población"

Del mismo modo, Érika Pantaleón trabaja desde hace 30 años en diferentes servicios comunitarios en Lima. Por ello, ingresó recientemente a laborar en la municipalidad de Chorrillos y contó cuál es el procedimiento que se lleva a cabo durante esta temporada. Según Érika, todos los días desde las 5:00 a. m. realizan un operativo en los balnearios, donde el personal de barrido y recolección culmina el trabajo que inició el turno anterior. "También va el camión junto con nosotros y hacemos un recorrido hasta la frontera con Barranco para finalizar en La Herradura", precisó.

Érika Pantaleón labora en el sector de limpieza hace 30 años. Pide mayor conciencia en los bañistas que visiten los balnearios. Foto: Carlos Félix

Para Érika, madre de tres hijas, las playas son un patrimonio cultural que debe ser respetado y cuidado por todos los visitantes. No obstante, Pantaleón lamenta que estos espacios se vean afectados por la irresponsabilidad de los veraneantes al dejar todo tipo de elementos que contaminan el entorno. "Ahora tenemos mucho más trabajo; lo único que pido es que se pueda concientizar a la población en puntos estratégicos de los balnearios", sostuvo. Pese a que su "pasión es la escoba" y que siempre ha laborado en el área de limpieza, ella espera un cambio radical en estos espacios que acogen a miles de familias, sobre todo en esta temporada de verano.

"Si no van a mantenerlas limpias, es mejor cerrar las playas"

Nicomedes Salcedo lleva más de un año en el rubro de limpieza en el distrito. En su labor diaria, se mueve de un lado a otro según lo necesiten. Él resaltó el apoyo que mantienen entre sus compañeros para movilizar las grandes cantidades de basura y materia orgánica de las playas. "Lo importante es mantener las áreas limpias y buenas. Pido que la gente colabore porque encontramos clavos y vidrios. Eso no se puede echar en las bolsas porque se rompen. La gente no tiene consideración", lamentó.

Nicomedes Salcedo considera que cerrar las playas sería una de las opciones para preservar el entorno. Foto: Carlos Félix

Salcedo contó que en las alamedas del circuito de playas de Chorrillos hay tachos de basura; sin embargo, los bañistas dejan sus desperdicios tirados en las playas, lo cual dificulta aún más su labor diaria. "Uno lo limpia, pero al rato lo vuelven a ensuciar y tenemos que limpiarlo. Así se pasa el día", sostuvo. Nicomedes aseguró que ha encontrado de todo en las playas, como sostenes, pantaletas y hasta pañales completamente sucios. "Hemos pedido el apoyo de la población para preservar los balnearios. Si no van a mantenerlas limpias, es mejor cerrar las playas para cuidarlas", acotó.

Más de 10 toneladas de basura en las playas

De acuerdo con Enrique Cruz, gerente de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad de Chorrillos, el personal de limpieza ha tenido que redoblar esfuerzos para limpiar las toneladas de basura que dejan los más de 60.000 bañistas que asisten durante las temporadas de verano de 2026. Él recordó la ardua labor que realizaron durante las últimas festividades del 2025. “Redoblamos los esfuerzos para limpiar lo que los ciudadanos dejan en las playas. En fiestas de Año Nuevo levantamos más de 20 toneladas. de residuos. Apelamos a que se lleven sus desperdicios”.

Pese a que ya se han establecido restricciones para el cuidado de las playas, los bañistas terminan siendo responsables de que estas no se cumplan. Según la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), siete de las once playas de Chorrillos están clasificadas como "No Saludables". Entre ellas están La Caplina, Playa Villa, La Encantada, Cocotero, Country Club de Villa, Las Brisas, Las Sombrillas.

Envoltorios plásticos recolectados por el personal en los balnearios de Chorrillos. Foto: Carlos Félix

Bajo este panorama, el gerente indicó que la cantidad de basura depende mucho del número de veraneantes que ingresen, así como de la cercanía a los principales accesos. "Los fines de semana levantamos de 10 a 12 toneladas de basura", sostuvo. Por ello, Agua Dulce se posiciona como el balneario de Chorrillos donde se recoge hasta 7 toneladas de basura durante los fines de semana. Asimismo, en La Herradura y el Faro, se recolectaron un total de 3 toneladas. En Los Cocoteros, se registró un aproximado de 1,5 toneladas, y en La Sombrilla, cerca de una tonelada de residuos durante los fines de semana.

Proceso de recolección de basura en las playas y tachos ubicados en las alamedas. Foto: Carlos Félix

Entre los elementos contaminantes que más se encuentran, los plásticos, como tapers, botellas y envases, representan el 50%; las latas de aluminio de bebidas alcohólicas como RTDs, cervezas, entre otros, un 20%; las prendas de vestir, un 15%; y la materia orgánica, entre otros residuos, otro 15%. No obstante, cuando se ha instado a los bañistas a retirar sus desperdicios, muchos alegan que la playa es libre. "Recibimos toda clase de respuesta por parte de los visitantes. Pero lo que queremos es que cuiden el espacio público", sostuvo.

Frente a un panorama en el que los bañistas no muestran conciencia ni brindan apoyo a los agentes de limpieza encargados de preservar las playas, los propios trabajadores consideran que cerrar los balnearios es la mejor medida para cuidar el entorno, en medio de irresponsabilidades y falta de conciencia ambiental.

