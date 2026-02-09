La Municipalidad de Chorrillos anunció el cierre total de la playa Agua Dulce para este domingo 15 de febrero, fecha de alta concurrencia por ser el día posterior a San Valentín, lo que ha generado opiniones divididas entre los veraneantes. Ante ello, el alcalde del distrito, Richard Cortez, reiteró que la medida responde a un problema de contaminación que persiste pese a las campañas anteriores de concientización.

"Sé que con el cierre de un día no se soluciona el problema de insalubridad en la playa Agua Dulce, pero es tomar un precedente importante en mantener los balnearios", explicó a Canal N. La decisión de clausurar este espacio responde a que se trata de un lugar emblemático del litoral. "Posteriormente se analizará la posibilidad de mantenerlo así, si no aprendemos a convivir entre nosotros", expresó a Canal N.

TE RECOMENDAMOS KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Chorrillos cierra playa Agua Dulce tras retirar 250 toneladas de basura

La medida obedece a la acumulación de basura y al impacto negativo que esta representa para la salud pública y el ecosistema marino. Ante esta situación, Cortez precisó que se pueden recolectar cerca de 20 toneladas solo en Agua Dulce durante un fin de semana.

Según sus estimaciones, desde diciembre hasta la fecha se ha recogido un promedio de 250 toneladas de residuos enterrados en la arena. Entre los desperdicios se han identificado envolturas, envases plásticos, desechos orgánicos y fecales.

Desde diciembre, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud advirtió sobre el estado sanitario de algunas playas, entre ellas Agua Dulce, calificándola como no saludable. Indicó que la presencia de residuos se ve agravada por las mareas y corrientes marinas, que arrastran desperdicios hacia la orilla. "Encontramos incluso pañales en la playa", explicó. "Esta es una decisión netamente de educación, si no aprendemos lo haremos a las malas".

Multas y control municipal

El alcalde indicó que ya se vienen aplicando sanciones. En lo que va de la temporada de verano, cerca de 75 personas han sido multadas por instalar carpas, realizar fogatas, consumir bebidas alcohólicas o contaminar el balneario.

Cortez reconoció que supervisar la zona resulta complicado debido a la presencia de entre 60.000 y 70.000 visitantes en los días de mayor afluencia. No obstante, aseguró que el municipio continuará con labores de vigilancia, seguridad ciudadana y campañas de sensibilización.