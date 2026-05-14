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Novia de 22 años de Melcochita revela que podría tener hijo con el cómico: "Uno nunca sabe, lo hemos conversado"

"Nos comprendemos muy bien en la 'dimensión desconocida'", aseguró Melcochita, quien próximamente podría tener un nuevo hijo a sus 89 años, esta vez con Heidy Amado, su nueva pareja de 22 años.

Heidy Amado es la nueva conquista de Melcochita. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Heidy Amado es la nueva conquista de Melcochita. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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La historia amorosa de Pablo Villanueva, 'Melcochita', vuelve a acaparar titulares. Esta vez, la protagonista es Heidy Amado, quien decidió hablar sobre cómo llegó a la vida del comediante y cómo terminó mudándose al mismo departamento que compartía con Monserrat Seminario.

Pero la sorpresa no quedó ahí. La enfermera también reveló que ella y el artista de 89 años han conversado sobre la posibilidad de convertirse en padres. "Uno nunca sabe", señaló, dejando entrever que un futuro hijo podría estar en sus planes.

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Melcochita y Heidy Amado hablaron sobre la posibilidad de ser padres

La reciente noticia de una nueva relación de Melcochita ha causado gran sorpresa en el mundo del espectáculo. Este romance se da solo unos meses después de que anunciara su separación de Monserrat Seminario y el impacto aumentó cuando su actual pareja de 22 años aseguró que han hablado de tener un hijo.

“¿Y ese abrazito?”, le preguntó el reportero de Magaly Medina a Melcochita, a lo que el cómico respondió que era su manera de demostrarle afecto a su pareja. “Así es cuando uno ama… en todo nos comprendemos. Hasta cuando estamos en la ‘dimensión desconocida’ nos comprendemos. A veces estoy una hora ahí”, aseguró el artista nacional.

“Entonces, ¿podrías tener un hijo de Melcocha?”, lanzó el 'urraco' y Heidy Amado, sin titubear, dio una sorpresiva respuesta. “Sí, lo hemos conversado. Las posibilidades siempre están abiertas, uno nunca sabe”, enfatizó.

PUEDES VER: Monserrat Seminario revela conversaciones entre Melcochita y joven de 22 años con la que fue ampayado: "Cada día te amo más"

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Melcochita y su enfermera: ¿cómo cautivó el cómico a Heidy Amado?

El romance entre Melcochita y Heidy Amado comenzó de una manera poco convencional: ella pasó de ser la cuidadora personal del comediante a convertirse en su pareja. Su romance salió a la luz cuando las cámaras de 'Magaly TV: la firme' los captaron juntos, con Pablo Villanueva tomándola de la cintura, momentos que dejaron claro que la conexión entre ambos era más que profesional.

Heidy no rehúye la gran diferencia de edad que los separa y señala que el amor y la complicidad pesan más que los números. En sus declaraciones, la joven destaca la personalidad del cómico. "Es muy detallista, es cariñoso. Si hay algo que queremos conversar, una inquietud o algo, siempre lo conversamos y siempre está la comunicación y el respeto", aseguró.

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