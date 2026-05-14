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Sociedad

Ante la anemia en Perú surgió una idea creativa: mujeres peruanas crean un superalimento a partir de semillas de quinua, kiwicha, menestras y ganan concurso

Claudia y Paloma Núñez, fundadoras de Zooperzoo, desarrollaron un snack infantil crocante, pensado para incluirse en loncheras escolares. La propuesta combina ingredientes ricos en hierro para combatir la anemia.

Claudia y Paloma Núñez, fundadoras de Zooperzoo, desarrollaron un producto saludable para loncheras que incluye ingredientes ricos en hierro.
Claudia y Paloma Núñez, fundadoras de Zooperzoo, desarrollaron un producto saludable para loncheras que incluye ingredientes ricos en hierro. | Foto. Andina
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Dos emprendedoras peruanas desarrollaron un snack elaborado con quinua, kiwicha y menestras con el objetivo de contribuir a la prevención de la anemia infantil en el país. La propuesta fue reconocida como ganadora del concurso “Despega tu snack con Field”, organizado por Mondelez International y Tottus para promover productos nutritivos elaborados con ingredientes ricos en hierro.

Las creadoras del proyecto son las hermanas Claudia y Paloma Núñez, fundadoras de Zooperzoo, una marca orientada al público infantil. Su producto consiste en un snack crocante elaborado con quinua, arveja, pallar, lenteja, kiwicha, finas hierbas naturales y sal de Maras, pensado especialmente para incluirse en loncheras escolares.

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Snack elaborado con quinua y kiwicha fue reconocido por su aporte nutricional

El concurso tuvo como objetivo impulsar emprendimientos enfocados en alimentación saludable y nutrición infantil. Las propuestas participantes fueron evaluadas por un jurado que analizó factores como el valor nutricional, la creatividad y el potencial comercial de cada producto.

Como resultado, Zooperzoo fue seleccionado como el proyecto ganador y recibirá capital de trabajo, además de asesoría técnica para fortalecer el producto y facilitar su ingreso a nuevos canales de comercialización.

Según explicaron sus creadoras, el desarrollo del snack tomó cerca de un año entre pruebas de formulación y validación nutricional. Uno de los principales retos fue lograr un equilibrio entre el aporte nutricional y el sabor aceptado por los niños.

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Emprendimiento peruano busca contribuir a la prevención de la anemia infantil

Las fundadoras de Zooperzoo señalaron que la propuesta nació como una alternativa para incorporar hierro vegetal en la alimentación diaria de los menores mediante productos prácticos y accesibles.

Además del componente nutricional, la marca también incorpora personajes inspirados en animales representativos del Perú, orientados a transmitir mensajes educativos vinculados al deporte, el estudio, la inclusión y el cuidado ambiental.

Tras la acogida de la iniciativa, Mondelez International y Tottus anunciaron que realizarán una nueva edición del concurso durante 2026 para seguir impulsando emprendimientos peruanos enfocados en innovación alimentaria y nutrición infantil.

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