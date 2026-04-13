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Resultados ONPE al 50%: Keiko Fujimori 16,9% | Rafael López Aliaga 14,9% | Jorge Nieto 13,0%
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Elecciones 2026: segunda jornada de votación se realiza hoy | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Madre de Dios, según conteo de la ONPE?

Consulta los resultados de las Elecciones Presidenciales 2026 en Madre de Dios, según el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Revisa quién va ganando, porcentaje de votos y todos los detalles actualizados.

Resultados Elecciones Generales 2026 en Madre de Dios: Avance oficial de la ONPE revela tendencia clara en Madre de Dios. | Foto: La República
Resultados Elecciones Generales 2026 en Madre de Dios: Avance oficial de la ONPE revela tendencia clara en Madre de Dios. | Foto: La República

Los resultados de las Elecciones Generales 2026 en Madre de Dios ya empiezan a perfilar una tendencia clara, de acuerdo con el avance oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Desde las primeras actas procesadas, se observa cómo se distribuye la votación entre los principales candidatos a la presidencia.

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En esta nota podrás seguir el minuto a minuto del conteo en Madre de Dios, conocer quién lidera la votación y cómo se comporta el electorado en esta parte del país durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril.

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Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

PUEDES VER: LINK oficial de la ONPE para ver los primeros resultados de las Elecciones Generales 2026: conoce aquí todos los detalles

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Resultados ONPE en Madre de Dios EN VIVO: quién va ganando las Elecciones 2026

  • 170 actas procesadas
  • 33,531% votos

Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Madre de Dios

  • Roberto Sánchez - 17,837%
  • Ricardo Belmont - 14,728%
  • Keiko Fujimori - 14,285%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

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