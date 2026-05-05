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Economía

Midis: Más de 771.000 hogares a nivel nacional recibirán apoyo económico para salud y educación

El Programa Juntos del Midis inicia hoy su segundo operativo de pago, beneficiando a 771.318 hogares en pobreza, con un subsidio de S/200 cada dos meses.

Más de 771.000 hogares a nivel nacional recibirán apoyo económico para salud y educación.
Más de 771.000 hogares a nivel nacional recibirán apoyo económico para salud y educación. | Composición LR/ Difusión
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El Programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) iniciará este 5 de mayo su segundo operativo de pago del año, en beneficio de 771.318 hogares en condición de pobreza y pobreza extrema en todo el país

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Este subsidio económico, que asciende a S/200 cada dos meses, se otorga a las familias que cumplen compromisos fundamentales para el desarrollo de sus hijos, como el acceso a servicios de salud preventiva materno-infantil y la asistencia escolar de niñas, niños y adolescentes.

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Durante este segundo operativo, 90.905 hogares recibirán un incentivo adicional de S/100, a través de la modalidad Transferencia Primera Infancia (TPI), destinado a proteger la salud de las gestantes y de los usuarios recién nacidos.

Este beneficio busca prevenir la anemia infantil y se otorga a las familias que garantizan controles prenatales oportunos para las gestantes, seguimiento del crecimiento y desarrollo de niñas y niños, así como sus dosajes de hemoglobina, vacunación y suplementación con hierro y ácido fólico.

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Más de 3.500 puntos de pago en todo el país

Para facilitar el acceso de los usuarios del programa social, el cobro podrá realizarse en 3.502 puntos de pago a nivel nacional:

  • Agencias del Banco de la Nación
  • Cajeros automáticos
  • Agentes corresponsales
  • Plataformas Itinerantes de Acción Social gestionadas por el programa PAIS del Midis.
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