Midis: Más de 771.000 hogares a nivel nacional recibirán apoyo económico para salud y educación

Más de 771.000 hogares a nivel nacional recibirán apoyo económico para salud y educación. | Composición LR/ Difusión

Más de 771.000 hogares a nivel nacional recibirán apoyo económico para salud y educación. | Composición LR/ Difusión

El Programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) iniciará este 5 de mayo su segundo operativo de pago del año, en beneficio de 771.318 hogares en condición de pobreza y pobreza extrema en todo el país.

Este subsidio económico, que asciende a S/200 cada dos meses, se otorga a las familias que cumplen compromisos fundamentales para el desarrollo de sus hijos, como el acceso a servicios de salud preventiva materno-infantil y la asistencia escolar de niñas, niños y adolescentes.

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Durante este segundo operativo, 90.905 hogares recibirán un incentivo adicional de S/100, a través de la modalidad Transferencia Primera Infancia (TPI), destinado a proteger la salud de las gestantes y de los usuarios recién nacidos.

Este beneficio busca prevenir la anemia infantil y se otorga a las familias que garantizan controles prenatales oportunos para las gestantes, seguimiento del crecimiento y desarrollo de niñas y niños, así como sus dosajes de hemoglobina, vacunación y suplementación con hierro y ácido fólico.

Más de 3.500 puntos de pago en todo el país

Para facilitar el acceso de los usuarios del programa social, el cobro podrá realizarse en 3.502 puntos de pago a nivel nacional: