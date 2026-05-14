Funcionario del Ministerio de Justicia formaría parte de Los pulpos de La Victoria

Funcionario del Ministerio de Justicia entre los detenidos de Los Pulpos de La Victoria.

Funcionario del Ministerio de Justicia entre los detenidos de Los Pulpos de La Victoria.

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En Perú, la infiltración de bandas criminales en altas esferas del Estado ha sido un tema crítico. Destacan casos en los que funcionarios públicos, como gobernadores, alcaldes y agentes policiales, han sido vinculados con organizaciones delictivas.

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Ahora también se confirmó que un funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos formaría parte de la red criminal Los Pulpos de La Victoria, dedicada al cobro de cupos a comerciantes informales en el emporio comercial de Gamarra.

Se trata de Juan José Roncagliolo Monge, licenciado en Administración y Ciencias Policiales por la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, quien tenía un alto cargo de confianza como asesor de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) desde el 30 de diciembre del 2025.

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Además, el 4 de enero de este año le asignaron funciones en la Unidad de Gestión de Seguridad Integral de Centros Juveniles.

Su vínculo con el Ministerio de Justicia concluyó el 12 de mayo, el mismo día del operativo en el que fue detenido por disposición del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Antes de ingresar al Ministerio de Justicia, Juan José Roncagliolo ocupó el cargo de subgerente de Movilidad Urbana Sostenible en la Municipalidad de La Victoria.

Desde ese despacho se habría encargado de proponer la lista de personal no idóneo, con denuncia policial y fiscal, a fin de requerir y efectuar la contratación de fiscalizadores para el área de Fiscalización, así como de controlar el desalojo de quienes no pagaban los cupos extorsivos, según la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.

Para los agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad y la Fiscalía, existen chats que vincularían a este oficial en retiro de la Policía y exgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Victoria con la contratación de personal para presuntos actos ilegales.

La Fiscalía ha pedido para él y otros 13 detenidos 15 días de investigación preliminar. Ellos son:

EX FISCALIZADORES

1. Jhon PAJUELO ROMERO (49)

2. Oscar CARBONEL VARGAS (40)

3. Anthony QUISPE FIGUEROA (29)

4. Wilson MEGO FUENTES (41) (A)

EX SUBGERENTE DE MOVILIDAD URBANA

1. Juan José RONCAGLIOLO MONJE (49)

ADEMÁS, 9 PERSONAS INVESTIGADAS

1. Luz SANTA CRUZ VARGAS (53)

2. Jhuliana CARBONEL CARBONEL (47)

3. Nancy URSULA CARILLO (47)

4. Ruth SALDARRIAGA VASQUEZ (43)

5. Rosa ARAGON BALAREZO (42)

6. Martha PERALES ARAGON (25)

7. Karina GAVIDIA ENSISO (38)

8. Juan NUÑEZ CASTRO (45)

9. Carmen SANCHEZ JOHN (35)

Las autoridades allanaron 14 inmuebles, entre ellos el del actual alcalde de La Victoria, Rubén Cano Altez.

Según las autoridades, habrían recaudado entre S/62 millones mediante el cobro de cupos a ambulantes.