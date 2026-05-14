HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Política

Funcionario del Ministerio de Justicia formaría parte de Los pulpos de La Victoria

Juan José Roncagliolo Monge, licenciado en Administración y Ciencias Policiales por la Escuela de Oficiales de la PNP, tenía un alto cargo de confianza como asesor de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) desde el 30 de diciembre del 2025. El Minjusdh dio por concluida su designación.

Funcionario del Ministerio de Justicia entre los detenidos de Los Pulpos de La Victoria.
Funcionario del Ministerio de Justicia entre los detenidos de Los Pulpos de La Victoria.
Escuchar
Resumen
Compartir

 

Únete a nuestro canal de política y economía

En Perú, la infiltración de bandas criminales en altas esferas del Estado ha sido un tema crítico. Destacan casos en los que funcionarios públicos, como gobernadores, alcaldes y agentes policiales, han sido vinculados con organizaciones delictivas.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA ARCHIVA INVESTIGACIÓN A BENAVIDES Y NUEVO JEFE ONPE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Ahora también se confirmó que un funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos formaría parte de la red criminal Los Pulpos de La Victoria, dedicada al cobro de cupos a comerciantes informales en el emporio comercial de Gamarra.

Se trata de Juan José Roncagliolo Monge, licenciado en Administración y Ciencias Policiales por la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, quien tenía un alto cargo de confianza como asesor de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) desde el 30 de diciembre del 2025.

PUEDES VER: Condenan a exgeneral PNP que incrementó ilegalmente su patrimonio en más de S/ 250 mil

Además, el 4 de enero de este año le asignaron funciones en la Unidad de Gestión de Seguridad Integral de Centros Juveniles.

Su vínculo con el Ministerio de Justicia concluyó el 12 de mayo, el mismo día del operativo en el que fue detenido por disposición del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

larepublica.pe

Antes de ingresar al Ministerio de Justicia, Juan José Roncagliolo ocupó el cargo de subgerente de Movilidad Urbana Sostenible en la Municipalidad de La Victoria.

Desde ese despacho se habría encargado de proponer la lista de personal no idóneo, con denuncia policial y fiscal, a fin de requerir y efectuar la contratación de fiscalizadores para el área de Fiscalización, así como de controlar el desalojo de quienes no pagaban los cupos extorsivos, según la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.

Para los agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad y la Fiscalía, existen chats que vincularían a este oficial en retiro de la Policía y exgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Victoria con la contratación de personal para presuntos actos ilegales.

La Fiscalía ha pedido para él y otros 13 detenidos 15 días de investigación preliminar. Ellos son:

EX FISCALIZADORES

1. Jhon PAJUELO ROMERO (49)

2. Oscar CARBONEL VARGAS (40)

3. Anthony QUISPE FIGUEROA (29)

4. Wilson MEGO FUENTES (41) (A)

 

EX SUBGERENTE DE MOVILIDAD URBANA

1. Juan José RONCAGLIOLO MONJE (49)

 

ADEMÁS, 9 PERSONAS INVESTIGADAS

1. Luz SANTA CRUZ VARGAS (53)

2. Jhuliana CARBONEL CARBONEL (47)

3. Nancy URSULA CARILLO (47)

4. Ruth SALDARRIAGA VASQUEZ (43)

5. Rosa ARAGON BALAREZO (42)

6. Martha PERALES ARAGON (25)

7. Karina GAVIDIA ENSISO (38)

8. Juan NUÑEZ CASTRO (45)

9. Carmen SANCHEZ JOHN (35)

 

Las autoridades allanaron 14 inmuebles, entre ellos el del actual alcalde de La Victoria, Rubén Cano Altez.

Según las autoridades, habrían recaudado entre S/62 millones mediante el cobro de cupos a ambulantes.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
PNP: “Para quienes quiebran el juramento ante la bandera, el castigo debe ser el doble o el trIple”

PNP: “Para quienes quiebran el juramento ante la bandera, el castigo debe ser el doble o el trIple”

LEER MÁS
Familia habría sido favorecida con contratos del Gobierno Regional de La Libertad por S/176.000: trabajadores serían los responsables

Familia habría sido favorecida con contratos del Gobierno Regional de La Libertad por S/176.000: trabajadores serían los responsables

LEER MÁS
Condenan a exgeneral PNP que incrementó ilegalmente su patrimonio en más de S/ 250 mil

Condenan a exgeneral PNP que incrementó ilegalmente su patrimonio en más de S/ 250 mil

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Roberto Sánchez reta a Keiko Fujimori a debatir: "Empecemos en Chota"

Roberto Sánchez reta a Keiko Fujimori a debatir: "Empecemos en Chota"

LEER MÁS
Renovación Popular de Rafael López Aliaga acepta los resultados de las elecciones 2026

Renovación Popular de Rafael López Aliaga acepta los resultados de las elecciones 2026

LEER MÁS
Elecciones 2026: JNE proclamará los resultados oficiales este domingo 17 de mayo

Elecciones 2026: JNE proclamará los resultados oficiales este domingo 17 de mayo

LEER MÁS
Ayacucho: condenan a 15 años de cárcel a general Jorge Carcovich por la masacre de 41 pobladores de Raccaya

Ayacucho: condenan a 15 años de cárcel a general Jorge Carcovich por la masacre de 41 pobladores de Raccaya

LEER MÁS
Roberto Sánchez sobre su investigación por falsa declaracion ante ONPE: "El fraude como delito en mi caso ha sido archivado"

Roberto Sánchez sobre su investigación por falsa declaracion ante ONPE: "El fraude como delito en mi caso ha sido archivado"

LEER MÁS
Primero La Gente anunció que Marisol Pérez Tello no está de acuerdo con apoyo a Roberto Sánchez

Primero La Gente anunció que Marisol Pérez Tello no está de acuerdo con apoyo a Roberto Sánchez

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025