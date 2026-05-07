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Una de cada siete embarazadas tiene anemia en Perú: advierten partos prematuros y bajo peso al nacer

Las regiones con mayores índices del cuadro gestacional son Tacna (25,1%), Huancavelica (20,9%) y Ayacucho (19,4%), lo que pone en riesgo el bienestar materno y fetal.

La anemia en gestantes se ha convertido en un tema alarmante en Perú, afectando al 14,1% de las mujeres embarazadas entre enero y febrero de 2026, según el Minsa y el INS.
La anemia en gestantes se ha convertido en un tema alarmante en Perú, afectando al 14,1% de las mujeres embarazadas entre enero y febrero de 2026, según el Minsa y el INS. | Difusión
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La anemia durante el embarazo sigue siendo una de las principales alertas de salud pública en el Perú. De acuerdo con cifras del Minsa y el INS correspondientes al periodo enero-febrero de 2026, al menos el 14,1% de gestantes evaluadas en establecimientos de salud presentó la condición. Especialistas advierten que puede comprometer tanto el bienestar de la madre como el desarrollo del bebé.

Según la base de datos HIS revisada para este informe, se evaluó a 130.486 gestantes en todo el país y 18.439 registraron anemia. La mayoría de los casos correspondió a anemia leve, aunque también se identificaron cuadros moderados y severos.

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Las regiones con mayores porcentajes de anemia gestacional fueron Tacna (25,1%), Huancavelica (20,9%) y Ayacucho (19,4%). También destacan Junín (17%), Puno (16,9%), Huánuco (16,3%) y Cusco (16%). En Lima, la cifra alcanzó el 14,9%, con más de 4.000 casos reportados.

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Una problemática multifactorial

Para la nutricionista Claudia Agüero, integrante de la Asociación Canadiense de Profesionales de la Nutrición Natural (CANNP), el problema responde a múltiples factores y no únicamente a la alimentación.

“Hay mujeres que llegan al embarazo sin saber cuáles son sus niveles de hemoglobina o ferritina. No existe una evaluación previa antes de quedar embarazadas y eso hace que muchas inicien la gestación ya con reservas bajas de hierro”, explicó a La República.

La especialista sostuvo que más del 95% de los casos de anemia en gestantes corresponde a anemia ferropénica, asociada principalmente a la deficiencia de hierro. Sin embargo, remarcó que el problema también está vinculado a la falta de recursos económicos, hábitos alimenticios inadecuados y deficiencias en la atención estatal.

“Muchas veces las familias priorizan alimentos que llenen el estómago, como carbohidratos, pero pobres en micronutrientes. Además, los alimentos ricos en hierro suelen ser más costosos”, indicó.

Agüero también advirtió que la suplementación con sulfato ferroso, una de las estrategias más utilizadas por el Estado, enfrenta problemas de adherencia debido a los efectos secundarios.

“El sulfato ferroso puede causar estreñimiento, náuseas o dolores de cabeza. Muchas madres suspenden el tratamiento por las molestias y eso impide completar la recuperación”, señaló.

A ello se suma, dijo, la falta de estrategias diferenciadas según cada región y contexto cultural. “No se puede aplicar una sola estrategia nutricional para todo el país. Las realidades de Lima, la sierra o la selva son distintas”, enfatizó.

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Riesgos para los bebés en la lactancia

Por su parte, la nutricionista Mayra Garay alertó a este medio que la anemia gestacional puede provocar partos prematuros, bajo peso al nacer y complicaciones en el desarrollo del bebé.

“Cuando una persona está embarazada y presenta anemia, el desarrollo fetal no será correcto. Incluso puede haber dificultades en la lactancia y en el vínculo entre madre e hijo”, sostuvo.

Garay añadió que, aunque muchas madres conocen qué alimentos contienen hierro, persisten errores en la preparación y combinación de esos productos.

“Por ejemplo, el pescado frito pierde parte importante de hierro. También influye el exceso de cocción en alimentos como hígado o sangrecita. Y hay combinaciones que inhiben la absorción del hierro, como consumir té, avena o chocolate junto a estos alimentos”, explicó.

Ambas especialistas coincidieron en que la prevención debe comenzar antes del embarazo, con controles médicos y nutricionales oportunos, además de una mejor educación alimentaria y seguimiento individualizado durante la gestación.

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