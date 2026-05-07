Milagro de vida: niña sobrevive a paro cardíaco de 30 minutos tras recibir trasplante de corazón

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Una niña de 8 años sobrevivió a un paro cardíaco de 30 minutos tras recibir un trasplante de corazón de alta complejidad. El caso se registró durante una intervención sin precedentes en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Jesús María.

La pequeña Antonella, que nació con una cardiopatía congénita severa denominada 'ventrículo único', superó un postoperatorio crítico en el que permaneció 10 días con el tórax abierto y 3 meses bajo cuidados intensivos. "Hoy puedo verla despierta y haciendo su vida de niña. Es una segunda oportundidad", señaló emocionada su madre, Silvia Lévano.

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Complicación temprana

Antes de ser intervenida, la menor vivía con una saturación de oxígeno de apenas 43% debido a su malformación congénita. Debido a ello, un equipo de especialistas ejecutó una cirugía que no solo implicó el trasplante del órgano, sino también la reconstrucción total de sus estructuras vasculares.

Se trata de un procedimiento de alta ingeniería quirúrgica, necesario para que la anatomía de Antonella aceptara el nuevo corazón. Pese al éxito de la operación, un incidente encendió las alarmas: su corazón se detuvo durante media hora en el postoperatorio inmediato.

Antonella permaneció durante tres meses bajo cuidados intensivos

El desafío de salvarle la vida

Ante esta situación, el equipo multidisciplinario del INCOR activó el sistema ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), una tecnología de soporte vital que sustituyó las funciones cardíacas y pulmonares de la niña hasta que el órgano trasplantado se adaptara y recuperara su fuerza.

La doctora Arcelia Reyes, cardióloga pediátrica del INCOR, destacó que la evolución favorable fue posible gracias al soporte de especialistas en cuidados intensivos, nefrología, rehabilitación y enfermería. Tras meses en cuidados intensivos, durante los cuales superó fallas renales y hepáticas, Antonella está de alta y goza de la compañía de sus seres queridos, quienes agradecieron el esfuerzo del personal médico y la generosidad de la familia del donante.

La importancia de la donación

Desde 2010, el INCOR suma 135 trasplantes cardíacos, de los cuales 16 han sido exitosos en pacientes pediátricos bajo estándares internacionales. Sin embargo, la institución advirtió que estos logros técnicos enfrentan una barrera en la realidad, ya que Perú registra menos de dos donantes por cada millón de habitantes, una de las tasas más bajas de la región.

En ese sentido, hizo un llamado urgente a la sociedad para reflexionar sobre la importancia vital de la donación de órganos, a fin de permitir que más corazones como el de Antonella sigan latiendo.

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