Hospital de 10 pisos será construido en Huaraz: moderna obra tendrá área de emergencia y hemodiálisis
El proyecto fue aprobado recientemente por EsSalud. Se espera que mejore la atención médica para miles de asegurados.
- Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones
- Este misterioso hotel fue construido en la punta de un cerro en SJL: está ubicado a 1.100 m.s.n.m y se llega tras una caminata de 30 minutos
La Red Asistencial Huaraz de EsSalud aprobó la viabilidad para la construcción de un moderno hospital de 10 pisos que buscará fortalecer la atención médica de miles de asegurados en la región Áncash.
El nuevo nosocomio contará con áreas especializadas de emergencia, hemodiálisis, consulta externa y otros servicios médicos.
TE RECOMENDAMOS
¡RAFAEL LÓPEZ ALIAGA PIDE ANULAR ACTAS Y LA DERECHA YA VE DEMONIOS EN TODOS LADOS! | ARDE TROYA
PUEDES VER: Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones
EsSalud informa sobre proyecto
Según informó la institución, el proyecto forma parte de la estrategia nacional de EsSalud para reducir las brechas de infraestructura en salud.
El proceso se inició el 16 de diciembre de 2025 y recientemente obtuvo luz verde con la aprobación del Informe Técnico N.° 000023-LPR-SGEPI-GEI-CGPI-ESSALUD-2026, lo que permitirá avanzar con la ejecución de la obra.
PUEDES VER: Joven denuncia a Cruz del Sur por entregar su encomienda valorizada en S/40.000 a estafador: "No hay un protocolo"
Gran hospital en Huaraz
El director de la Red Asistencial Huaraz, Cleyman Viera Meza, señaló que la nueva infraestructura permitirá modernizar el equipamiento médico y brindar una atención más eficiente y humanizada a la población asegurada.
Asimismo, EsSalud destacó el respaldo del presidente ejecutivo de la institución, Luis Rosales Pereda, y el trabajo técnico de los profesionales involucrados en la viabilidad del proyecto. También se reconoció el apoyo de la Asociación de Cesantes y Jubilados de Huaraz y de diversos gremios sindicales.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.