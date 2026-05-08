Hospital de 10 pisos será construido en Huaraz: moderna obra tendrá área de emergencia y hemodiálisis

La Red Asistencial Huaraz de EsSalud aprobó la construcción de un moderno hospital de 10 pisos para mejorar la atención médica en Áncash, beneficiando a miles de asegurados. | Andina

La Red Asistencial Huaraz de EsSalud aprobó la construcción de un moderno hospital de 10 pisos para mejorar la atención médica en Áncash, beneficiando a miles de asegurados. | Andina

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La Red Asistencial Huaraz de EsSalud aprobó la viabilidad para la construcción de un moderno hospital de 10 pisos que buscará fortalecer la atención médica de miles de asegurados en la región Áncash.

El nuevo nosocomio contará con áreas especializadas de emergencia, hemodiálisis, consulta externa y otros servicios médicos.

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EsSalud informa sobre proyecto

Según informó la institución, el proyecto forma parte de la estrategia nacional de EsSalud para reducir las brechas de infraestructura en salud.

El proceso se inició el 16 de diciembre de 2025 y recientemente obtuvo luz verde con la aprobación del Informe Técnico N.° 000023-LPR-SGEPI-GEI-CGPI-ESSALUD-2026, lo que permitirá avanzar con la ejecución de la obra.

Gran hospital en Huaraz

El director de la Red Asistencial Huaraz, Cleyman Viera Meza, señaló que la nueva infraestructura permitirá modernizar el equipamiento médico y brindar una atención más eficiente y humanizada a la población asegurada.

Asimismo, EsSalud destacó el respaldo del presidente ejecutivo de la institución, Luis Rosales Pereda, y el trabajo técnico de los profesionales involucrados en la viabilidad del proyecto. También se reconoció el apoyo de la Asociación de Cesantes y Jubilados de Huaraz y de diversos gremios sindicales.

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