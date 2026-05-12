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Abuelito de San Juan de Lurigancho se somete a cirugía al corazón sin que le abran el pecho y eliminan peligrosa arritmia

El procedimiento, realizado con alta precisión y sin cirugía abierta, estabiliza la función cardíaca del paciente, quien enfrentaba años de problemas cardiovasculares.

Hospital Almenara realiza exitosa ablación cardíaca sin cirugía abierta en paciente de riesgo
Hospital Almenara realiza exitosa ablación cardíaca sin cirugía abierta en paciente de riesgo | EsSalud
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Un adulto mayor de 85 años, vecino de San Juan de Lurigancho, logró superar una arritmia ventricular severa tras una intervención cardíaca de alta complejidad realizada en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud. El procedimiento evitó la apertura del pecho y permitió estabilizar la función de su corazón, que se encontraba debilitado por una alteración grave del ritmo cardíaco.

El paciente, don Rolando, enfrentó durante años una condición que afectaba progresivamente su salud cardiovascular. La arritmia se originaba en una zona crítica del corazón, muy cercana a estructuras vasculares esenciales, lo que elevó el riesgo de cualquier intervención convencional.

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Intervención de alta precisión sin cirugía abierta

El equipo de la Unidad de Electrofisiología realizó una ablación cardíaca mediante catéteres, una técnica mínimamente invasiva que elimina el tejido responsable de la arritmia sin necesidad de abrir el tórax. Para lograr una ubicación exacta del foco del problema, los especialistas utilizaron imágenes tomográficas y ecografía intracardíaca, que permitieron mapear el corazón con gran precisión.

El procedimiento duró cerca de una hora y media y se ejecutó con el paciente consciente durante todo el proceso. Los médicos trabajaron a milímetros de arterias vitales, lo que exigió una planificación detallada y extrema precisión para evitar complicaciones.

Recuperación rápida y regreso a San Juan de Lurigancho

Tras la intervención, don Rolando mostró una evolución favorable. El uso de un sistema de cierre vascular permitió sellar la arteria intervenida de forma inmediata, lo que redujo el tiempo de recuperación y evitó complicaciones posoperatorias. Gracias a ello, recibió el alta médica al día siguiente.

Don Rolando regresó a su hogar en San Juan de Lurigancho, donde su familia destacó la mejoría de su estado de salud tras años de padecer esta afección cardíaca.

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Avance en el tratamiento de arritmias complejas

El Hospital Almenara proyecta realizar alrededor de 400 procedimientos de ablación de alta complejidad durante el año, lo que consolida su capacidad para tratar enfermedades del ritmo cardíaco con técnicas mínimamente invasivas.

El caso del adulto mayor refleja el avance de la electrofisiología en el país, que permite atender a personas de edad avanzada y alto riesgo sin recurrir a cirugías abiertas, con tecnología de precisión y equipos médicos especializados.

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