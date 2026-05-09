Iba a ser el emblema de Piura, pero su estado actual es desolador: obras del Estadio Miguel Grau siguen paralizadas pese a inversión de S/192 millones
La Contraloría informó que el avance era de solo 1,64 % en noviembre de 2025, en comparación con un cronograma que preveía más del 17 %, evidenciando un retraso significativo.
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La remodelación del estadio Miguel Grau de Piura, uno de los proyectos deportivos más anunciados por el Gobierno Regional, permanece paralizada tras detectarse deficiencias respecto al expediente de obra. El proyecto, valorizado en más de S/192 millones, apenas registra un avance físico menor al 2%, pese a que los trabajos comenzaron en junio de 2025.
La situación fue confirmada por informes de supervisión, anotaciones en el cuaderno de obra y observaciones emitidas por la Contraloría General de la República. Asimismo, el Consorcio EPiura, responsable de ejecutar la obra, dio por resuelto el contrato con el Gobierno Regional de Piura después de advertir problemas técnicos y de formular consultas que no recibieron respuesta dentro de los plazos fijados.
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Contraloría detecta fallas técnicas y retrasos en obra del estadio Miguel Grau
El informe elaborado por el consorcio supervisor de la obra advirtió que el expediente técnico presentaba errores relacionados con estudios de suelo, diseño estructural y condiciones de las tribunas existentes. Debido a ello, se recomendó suspender parcialmente la ejecución hasta contar con un nuevo Estudio de Mecánica de Suelos y una reformulación técnica que garantice la seguridad de la infraestructura.
La supervisión advirtió además que seguir con las obras en las condiciones actuales podría poner en riesgo la estabilidad estructural del estadio. Entre los hallazgos se mencionan fallas en las cimentaciones, desajustes en las columnas y peligros vinculados con las tribunas antiguas, cuya resistencia fue puesta en duda durante la revisión técnica.
La Contraloría informó que, al 26 de noviembre de 2025, el avance era escaso. Esta diferencia representaba un retraso acumulado de más de 16 puntos porcentuales respecto al plazo programado.
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Empresa contratista resolvió contrato tras paralización de trabajos
El Consorcio EPiura informó de manera oficial la resolución del contrato y señaló que no era posible continuar con la ejecución por circunstancias ajenas a las partes. Según la empresa, las deficiencias advertidas en el expediente técnico y la ausencia de respuesta a consultas especializadas impidieron que los trabajos avanzaran con normalidad.
La obra permanecía completamente detenida desde el 3 de noviembre de 2025, de acuerdo con los registros del cuaderno de obra digital. Antes de que se ordenara la suspensión, ya se habían consignado observaciones sobre las tribunas, así como discrepancias por mayores metrados y demoras asociadas a la ingeniería de estructuras y al movimiento de tierras.