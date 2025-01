La comunidad sanmarquina denunció que la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón, destituyó de manera arbitraria al decano de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalurgia, Alfonso Romero. Según el comunicado compartido, la decisión se tomó sin cumplir con el debido proceso durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria realizada el 8 de enero.

El pronunciamiento, firmado por cuatro organizaciones compuestas por docentes y estudiantes, detalla que una representante del tercio estudiantil, alineada con el oficialismo, solicitó fuera de agenda la destitución del decano. "La rectora, en lugar de garantizar el debido proceso y exigir pruebas para la denuncia, permitió el pedido y lo utilizó para solicitar facultades que le permitieran tomar esta decisión arbitraria", señala el texto.

En declaraciones a La República, Alfonso Romero respaldó esta versión y detalló las irregularidades cometidas en su contra. "De acuerdo con el reglamento, primero se debe verificar el quorum y luego realizar una votación calificada. Nada de esto se cumplió", explicó. Asimismo, indicó que la reunión fue utilizada para desprestigiar su imagen y justificar la solicitud de la rectora de facultades extraordinarias, que le permitieron emitir la resolución rectoral con la que se suspendieron sus funciones desde el 13 de enero.

El decano destituido señaló que no se le notificaron las razones de su remoción ni se cumplió con los procedimientos establecidos en el estatuto universitario, como la presentación de pruebas o una denuncia formal. "Nunca se me notificó. Solo emitieron la resolución rectoral y, al día siguiente, enviaron personal de seguridad al decanato para que entregara el cargo", denunció.

Además, Romero atribuyó su destitución a intereses políticos debido al panorama, señalando que su voto en contra del informe de la Comisión Investigadora —relacionado con el violento ingreso de desconocidos que atacaron a estudiantes que exigían transparencia en las elecciones de octubre de 2024— y la rotación de un personal en la unidad de Postgrado y cercano a la administración generaron malestar en el oficialismo. "El objetivo es capturar las facultades para favorecer a sus candidatos en las próximas elecciones de decanato", afirmó.

Finalmente, cuestionó la designación del nuevo decano, realizada directamente por la rectora, quien habría nombrado a una persona que no cumple con los requisitos estatutarios. "Según el reglamento, en caso de vacancia, debe asumir el docente más antiguo y de mayor grado de la facultad, pero este designado no cumple con esas condiciones", indicó. Asimismo, Romero adelantó que ha iniciado acciones administrativas para cuestionar la resolución rectoral y no descarta recurrir a vías legales.