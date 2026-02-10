HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

José Jerí reaparece después de más de una semana

Política

San Marcos: advierten que periodo de rectora Jeri Ramón vence en julio y aún no hay cronograma electoral

Colectivos de docentes y estudiantes mostraron su preocupación por esa demora. En enero, la rectora Jeri Ramón no descartó su deseo de seguir en el cargo; no obstante, depende de que el Congreso apruebe una ley que permita la reelección de autoridades universitarias.

Rectora no negó su deseo de seguir en el cargo.
Rectora no negó su deseo de seguir en el cargo.

Problemas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Los docentes que integran el colectivo Identidad Sanmarquina mostraron su preocupación debido a que, a pesar de que el periodo de la rectora Jeri Ramón vencerá el próximo 25 de julio, a la fecha aún no se ha convocado a elecciones ni existe un reglamento ni un cronograma electoral aprobados.

“Esta situación vulnera los principios de legalidad, transparencia y previsibilidad que deben regir la vida institucional de nuestra universidad”, señalaron.

Los profesores de dicho colectivo manifestaron que la omisión de estos documentos alimenta una preocupación legítima de la comunidad sanmarquina. “¿Existe acaso un plan de reelección cocido en las altas esferas del sistema universitario? ¿Se pretende boicotear el proceso electoral para prolongar indebidamente la permanencia en el cargo?”, cuestionaron.

Pero no son los únicos. Esa misma preocupación la mostraron desde el colectivo Concertación por San Marcos, que agrupa a cuatro agrupaciones de docentes y estudiantes sanmarquinos. “Se observa una demora altamente sospechosa en la publicación del reglamento y del cronograma electoral”, respondió.

Las agrupaciones también se preguntaron si la rectora mantiene la expectativa de que el Congreso apruebe el proyecto de ley que permite la reelección de rectores y vicerrectores de universidades públicas.

Esta interrogante es válida porque, en enero pasado, al ser consultada sobre una posible reelección, Jeri Ramón no lo negó de plano, a pesar de que la ley actual lo prohíbe. “Solo Dios lo sabrá, porque uno tiene que estudiar la coyuntura también”, dijo, precisamente, cuando por esas semanas el congresista Esdras Medina, muy cercano a la rectora, intentaba que el Pleno del Congreso aprobara el proyecto de ley que establece esa opción.

Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

