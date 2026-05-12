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Política

Roberto Sánchez tras ser consultado sobre su pase a segunda vuelta: "El santo pueblo ya habló"

Con el 99,904% de actas contabilizadas, el candidato de Juntos por el Perú consolida una ventaja de 14 mil votos sobre Rafael López Aliaga y asegura que mantiene el respaldo de los pueblos olvidados.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú.
Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú. | Composición/LR
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Con menos de 100 actas por contabilizar, Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, se pronunció ante la posibilidad de ir a la segunda vuelta. Según los últimos reportes de la ONPE, Sánchez acumula 2.007.337 votos y supera por una diferencia de 14.069 sufragios a Rafael López Aliaga. Aunque la confirmación oficial al 100% aún está pendiente por el procesamiento de las últimas actas, la tendencia señala que Sánchez enfrentaría a Keiko Fujimori el próximo 7 de junio.

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"El santo pueblo ya habló. El primer tiempo ha acabado y ahora vamos al segundo tiempo; las lecciones de nuestra sociedad nos dicen que a nadie se le ha dado la mayoría absoluta", señaló con confianza.

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Durante su intervención, Sánchez atribuyó este resultado a una respuesta directa de los sectores más vulnerables del país. "Yo lo tomo con bastante serenidad, porque ese pueblo profundo, excluido, el más pobre del Perú, es el que después de 30 años no siente la estabilidad macroeconómica", afirmó el candidato.

De cara a lo que sería una segunda vuelta contra Keiko Fujimori, Sánchez precisó la importancia de la descentralización, así como de unir fuerzas para que prevalezca la democracia. "Este miércoles necesitamos entonces un esfuerzo grande, para alinear un mensaje de paz, de desarrollo humano, de justicia social, de democratización de la riqueza de nuestra patria, de la hora de los pueblos olvidados, también a construir su propia historia y defender sus significados".

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