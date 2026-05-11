Comunidades indígenas de Loreto denuncian falta de atención médica ante brote de tos ferina | Foto generado ia: Minsa

Comunidades indígenas de Loreto denuncian falta de atención médica ante brote de tos ferina | Foto generado ia: Minsa

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Mientras el Ministerio de Salud asegura que desplegó brigadas médicas y campañas de vacunación contra la tos ferina en Loreto, comunidades indígenas de la cuenca del río Chambira denuncian que siguen sin atención suficiente y con niños que presentan síntomas.

Las federaciones del pueblo urarina reportan la muerte de 58 menores desde septiembre de 2025 en el distrito de Urarinas, una extensa zona amazónica donde más de 10.000 personas viven distribuidas en cerca de 60 comunidades nativas y el traslado depende casi exclusivamente de rutas fluviales, muchas veces alejadas de cualquier establecimiento médico.

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Gilberto Inuma, presidente de la Federación de Pueblos Indígenas Urarinas del río Chambira (FEPIURCHA), afirmó a La República que desde septiembre de 2025 pidieron ayuda al Estado por el avance de la tos ferina, la malaria y el dengue. “Hasta la fecha no se declara en estado de emergencia”, cuestionó.

Loreto concentra la mayor cantidad de casos

Según la sala situacional del Minsa, durante 2025 se registraron 4.976 casos y 76 fallecidos por tos ferina en el país, principalmente en menores de cinco años. Loreto concentró la mayor cantidad de reportes a nivel nacional.

En lo que va de 2026, el sector reporta otros 893 casos y 18 fallecidos, nuevamente con mayor incidencia en niños pequeños y más casos en la región amazónica.

Sin embargo, las organizaciones indígenas sostienen que la situación en las comunidades sería más grave de lo que reflejan las cifras oficiales.

Una cuenca aislada y con un solo médico

La cuenca del Chambira se ubica en una de las áreas más apartadas de Loreto. Sus habitantes dependen de ríos y lanchas para movilizarse entre pueblos o llegar a un centro médico. “Solamente existe un médico en la comunidad”.

Para recibir atención, muchas familias deben viajar durante horas hasta el Centro de Salud Intercultural de Nueva Unión, el establecimiento con mayor capacidad operativa en la zona.

Según el dirigente, un solo médico atiende a las 57 comunidades del Chambira. “No hay ni siquiera hospital, no hay ni siquiera médico especializado”, denunció.

Inuma también aseguró que el local de atención médica perdió trabajadores desde abril debido a problemas con los pagos. “El personal dejó de ser remunerado”, alertó previamente.

La falta de infraestructura sanitaria agrava la situación en una zona donde, además de la tos ferina, las comunidades enfrentan casos de malaria, dengue y otras enfermedades endémicas. “Las comunidades no cuentan con puestos de salud, no cuentan con botiquines comunales”, sostuvo.

'Las vacunas no llegan para todos'

Aunque el Estado realiza campañas de inmunización en Loreto, las federaciones aseguran que la cobertura no alcanza a las localidades más alejadas.

“Las comunidades no están recibiendo oportunamente atención médica”, sostuvo Inuma. “Las vacunas no llegan para todos”.

El dirigente indicó que todavía existen menores con síntomas compatibles con la enfermedad. “Aquí en el pueblo de Santa Marta hay niños que tienen síntomas de tos ferina”, alertó.

Las organizaciones indígenas aseguran que 58 menores fallecieron desde septiembre de 2025 por presuntos casos de este mal. Según Inuma, la cifra proviene de reportes enviados por los apus.

“Nosotros tenemos comunicaciones con los apus y ellos mandan videos y fotos. Ahí nosotros registramos las muertes de los niños”, declaró.

Minsa informa despliegue de brigadas

En un comunicado, el Ministerio de Salud informó que desplegó seis brigadas interculturales en las cuencas de los ríos Chambira y Tigre para atender a unas 6.500 personas de 74 comunidades indígenas.

Según el sector, cada equipo está conformado por médicos, enfermeras y otros profesionales que se trasladan en lanchas para realizar campañas de vacunación y atención médica.

La cartera también señaló que destinó más de S/4,4 millones para intervenciones sanitarias y traslados aéreos de emergencia.

El comunicado detalla acciones de inmunización contra influenza, tos ferina y sarampión, así como tamizajes de VIH, sífilis y diagnóstico de malaria.

Sin embargo, el Minsa no respondió a las denuncias sobre las muertes reportadas por las federaciones ni precisó si evalúa declarar la emergencia sanitaria solicitada por la población afectada.

Advierten posibles medidas de fuerza

FEPIURCHA asegura que realizó al menos cuatro viajes a Lima para exigir medidas urgentes frente al brote. “Hemos tenido una reunión con el mismo ministro, pero lamentablemente nos ha engañado”, afirmó Inuma.

Según el dirigente, el titular de Salud se comprometió inicialmente a emitir la declaratoria de emergencia el 16 de abril y luego volvió a prometerla para el 5 de mayo. Sin embargo, la medida no se concretó.

Ante la falta de respuesta estatal, las organizaciones como FEPIURCHA, FEIURCHA, FECONACERC y FIURCO advirtieron que podrían ejercer control territorial en el río Marañón y sus afluentes si el Gobierno no atiende sus demandas.

“Si sigue mintiendo el ministro y el Estado, entonces las comunidades decidirán tomar medidas”, declaró Inuma.

Las federaciones exigen personal médico permanente, abastecimiento de medicinas, infraestructura sanitaria y la ejecución de proyectos comprometidos por el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS).

Mientras tanto, el pueblo urarina continúa a la espera de asistencia en una de las zonas más alejadas y desatendidas de Loreto, donde una enfermedad prevenible volvió a evidenciar las brechas del sistema de salud en la Amazonía peruana.