Osiptel: Más de un millón de celulares bloqueados en 2026

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Todos los celulares que sean denunciados como perdidos, robados o falsificados serán bloqueados y no podrán funcionar con ninguna red móvil del país. La medida forma parte de un plan integral que incluye inspecciones en galerías comerciales, la recuperación de equipos sustraídos e incluso controles a aparatos personales en la vía pública y en ‘zonas calientes’ de la ciudad, a cargo de la Policía.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que, en lo que va del año, se superó el millón de bloqueos de celulares que no figuran en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que están vinculados a personas que anteriormente usaron celulares con IMEI alterado, en muchas ocasiones como resultado del reflasheo.

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El reflasheo, como se sabe, es una práctica ilegal que consiste en modificar el código IMEI de un celular para ocultar su origen y volver a poner en circulación equipos robados que previamente habían sido bloqueados.

En esa línea, el organismo regulador detalló que solo en mayo se ordenará el bloqueo progresivo de 360.000 equipos móviles, distribuidos en tres etapas de 120.000 cada una, programadas para los días 12, 19 y 26 de este mes.

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Con este nuevo grupo, se alcanzará un total de 1,3 millones de celulares bloqueados entre enero y mayo de 2026, y más de 3,8 millones desde abril de 2025.

Con este tipo de medidas se busca desalentar el mercado negro de venta de celulares y proteger a los usuarios de fraudes, así como de la compra de equipos que provienen de robos, muchas veces violentos.

Con tantos dispositivos que valen cientos de dólares, el robo de teléfonos que alimenta el mercado negro había crecido considerablemente en los últimos años, aunque desde el año pasado bajó el promedio diario de 6.000 a 4.000.

Para abordar este problema —económico, pero, especialmente, de seguridad pública— se están dando de baja todos los celulares con un IMEI (el número de serie único de cada aparato) que sea ‘inválido’.

"Se busca desmantelar las mafias que están detrás del robo de celulares y que generalmente conviven con los ‘marcas’, ‘arrebatadores’ y ‘raqueteros’. No vamos a permitir la comercialización de teléfonos celulares robados en la ciudad y vamos a seguir desbaratando estas ‘cuevas’ (galerías) de comercio ilegal todas las veces que sea necesario", dijo a La República el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

¿Cuánto tiempo tienen las empresas para comunicar?

El sistema Renteseg, administrado por el Osiptel, enviará a las empresas operadoras la orden de bloqueo de estos equipos, que están relacionados con usuarios que reinciden en el uso de celulares con IMEI alterados.

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Las operadoras tendrán un plazo máximo de dos días hábiles para informar a sus abonados, mediante mensajes de texto (SMS), que el bloqueo se ejecutará como máximo dentro de ese mismo periodo y que deben tramitar el registro de su equipo.

Si el equipo fue adquirido en el país, el usuario deberá exigir a la empresa que le vendió el dispositivo que lo registre en la lista blanca del Renteseg a través del Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados o Fabricados en el País (RETMIEF), sistema implementado por el Osiptel para que solo los importadores formales registren los equipos móviles que ingresen al país.

En caso de que el celular haya sido adquirido en el extranjero para uso personal, los abonados deberán acudir a la empresa operadora que les brinda el servicio móvil para ingresarlo en esta lista de equipos válidos, es decir, la lista blanca, y evitar así el bloqueo de sus aparatos.