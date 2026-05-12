Aumento de temperaturas en Lima persistirá por efecto del Niño Costero, según especialista: “El mar se está calentando"
El experto en meteorología Abraham Levy afirmó que los registros se mantendrán en niveles altos al menos durante esta semana en la capital, como consecuencia del fenómeno climático.
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que distritos limeños como San Juan de Lurigancho y Carabayllo alcanzaron temperaturas de hasta 28 °C el 11 de mayo, pese a que el país se encuentra en plena estación de otoño.
Según el especialista en meteorología Abraham Levy, esta tendencia de registros altos se mantendría en la capital a lo largo de la semana, debido a los efectos del fenómeno El Niño Costero, que se caracteriza por intensificar el calentamiento del mar.
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Altas temperaturas por El Niño Costero
En declaraciones a Canal N, el experto señaló que el aumento de las temperaturas tiene una relación directa con este evento climático. “En estos días está ingresando más agua caliente sobre el litoral nacional, está incrementándose la distancia, lo que se llama la desviación entre la temperatura que estamos percibiendo, de la que deberíamos percibir. A eso le llamamos anomalía”, indicó.
Este panorama, según añadió, está modificando los registros que suelen presentarse por estas fechas. “Normalmente en mayo, desde Tumbes hasta Tacna, las temperaturas caen todos los días. Uno empieza el mes templadito y lo termina con frío y llovizna, pero no va a ser el caso porque el proceso climático que llamamos El Niño Costero está calentando todo el Océano Pacífico”, sostuvo.
Pronóstico a nivel nacional
El Senamhi informó que la elevada temperatura diurna continuará en distintas zonas de la costa y sierra del Perú hasta el 14 de mayo. El aviso meteorológico señaló que la intensidad del calor será de moderada a fuerte, con registros más elevados en la costa norte, donde los termómetros podrían llegar hasta los 36 °C.
La entidad precisó que este aumento de la temperatura afectaría a regiones como Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes, además del Callao. También se prevé escasa nubosidad durante el mediodía, situación que favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta y generará ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h.
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