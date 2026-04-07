Minsa alertó sobre un incremento de casos sobre la tos ferina a nivel nacional. | Composición LR

Minsa alertó sobre un incremento de casos sobre la tos ferina a nivel nacional. | Composición LR

La tos ferina persiste en el Perú. Solo en Lima hay 101 casos confirmados y probables acumulados durante este 2026, mientras que a nivel nacional la cifra llega a 719 reportes y un total de 13 fallecidos, de los cuales 12 son menores de cinco años, según el Ministerio de Salud (Minsa). Asimismo, los registros muestran que la región más afectada es Loreto, la cual presenta 287 contagios, siendo el Datem del Marañón la provincia con mayor tasa de incidencia en el mismo periodo.

De acuerdo con Omar Neyra, experto en salud pública, la enfermedad es causada por una bacteria, la cual se presenta en brotes cíclicos cada tres o cuatro años y puede confundirse con un resfriado común en sus primeras etapas. Sin embargo, con el avance de los días, los síntomas se intensificarán.

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Síntomas para identificar la tos ferina

Neyra detalló que la enfermedad es una infección bacteriana que tiene ataques de tos grave. Asimismo, lo que lo diferencia de una gripe común es que los cuadros de expectoración son convulsivos y pueden durar varias semanas. Por ello, recomendó que estos indicios pueden ser tomados en cuenta para que el paciente busque atención médica inmediata.

“Hoy se están presentando algunos casos, producto de que esta bacteria está dando vueltas y necesitamos un tratamiento inicial adecuado, pero hay complicaciones en el sistema sanitario”, advirtió Neyra en referencia a la situación en la que se encuentra el país.

Asimismo, señaló que la etapa final o más grave de la enfermedad es cuando el paciente enfrenta cuadros de falta de oxigenación. “No deberíamos llegar a esto, pero ello sucede cuando hay complicaciones”, explicó.

Pese a que el especialista aclaró que existe una vacuna para la tos ferina, aún persiste una baja tasa de inmunización en regiones como Loreto. “Esa podría ser la respuesta de por qué estamos enfrentando dificultades. Es una posibilidad que haya un aumento comparado con el año pasado. La clave está en fortalecer la inmunización”, acotó.

Formas de prevención de la enfermedad

Para el especialista en salud, la principal forma de prevención son las vacunas. “Hay que insistir, es la clave para el control de la tos ferina; sobre todo los niños que no lo han recibido deben ir a hacerlo”, recomendó tras advertir que la población vulnerable son los menores de 5 años.

Asimismo, resaltó que la higiene en espacios donde hubo casos de la enfermedad es crucial para evitar contagios. “El lavado de agua con jabón permanente evitará cualquier brote”, acotó. Neyra resaltó la importancia de contar con antibióticos y que el acceso a las medicinas llegue a todas las regiones del país.

“Esta es una enfermedad de primer nivel de atención. Con una asistencia adecuada y con antibióticos, se puede llevar el control médico”, afirmó sobre el tratamiento de la enfermedad cuando se detecta a tiempo.