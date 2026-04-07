HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Tos ferina aumenta en los primeros meses del 2026: 719 casos de contagios y 12 niños fallecidos en el Perú, según Minsa

El especialista Omar Neyra advierte sobre la importancia de la atención médica temprana ante síntomas graves y el fortalecimiento de la inmunización en los niños menores de cinco años.

Minsa alertó sobre un incremento de casos sobre la tos ferina a nivel nacional.
Minsa alertó sobre un incremento de casos sobre la tos ferina a nivel nacional. | Composición LR

La tos ferina persiste en el Perú. Solo en Lima hay 101 casos confirmados y probables acumulados durante este 2026, mientras que a nivel nacional la cifra llega a 719 reportes y un total de 13 fallecidos, de los cuales 12 son menores de cinco años, según el Ministerio de Salud (Minsa). Asimismo, los registros muestran que la región más afectada es Loreto, la cual presenta 287 contagios, siendo el Datem del Marañón la provincia con mayor tasa de incidencia en el mismo periodo.

De acuerdo con Omar Neyra, experto en salud pública, la enfermedad es causada por una bacteria, la cual se presenta en brotes cíclicos cada tres o cuatro años y puede confundirse con un resfriado común en sus primeras etapas. Sin embargo, con el avance de los días, los síntomas se intensificarán.

TE RECOMENDAMOS

TODA LA VERDAD SOBRE LAS ESTAFAS DE RICARDO BELMONT | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Junín registra 11 casos de tos ferina: 81% corresponde a menores de seis meses

lr.pe

Síntomas para identificar la tos ferina

Neyra detalló que la enfermedad es una infección bacteriana que tiene ataques de tos grave. Asimismo, lo que lo diferencia de una gripe común es que los cuadros de expectoración son convulsivos y pueden durar varias semanas. Por ello, recomendó que estos indicios pueden ser tomados en cuenta para que el paciente busque atención médica inmediata.

“Hoy se están presentando algunos casos, producto de que esta bacteria está dando vueltas y necesitamos un tratamiento inicial adecuado, pero hay complicaciones en el sistema sanitario”, advirtió Neyra en referencia a la situación en la que se encuentra el país.

Asimismo, señaló que la etapa final o más grave de la enfermedad es cuando el paciente enfrenta cuadros de falta de oxigenación. “No deberíamos llegar a esto, pero ello sucede cuando hay complicaciones”, explicó.

Pese a que el especialista aclaró que existe una vacuna para la tos ferina, aún persiste una baja tasa de inmunización en regiones como Loreto. “Esa podría ser la respuesta de por qué estamos enfrentando dificultades. Es una posibilidad que haya un aumento comparado con el año pasado. La clave está en fortalecer la inmunización”, acotó.

PUEDES VER: Minsa descarta emergencia sanitaria por tos ferina en Loreto, pese a protestas por muertes infantiles: “Piden auxilio"

lr.pe

Formas de prevención de la enfermedad

Para el especialista en salud, la principal forma de prevención son las vacunas. “Hay que insistir, es la clave para el control de la tos ferina; sobre todo los niños que no lo han recibido deben ir a hacerlo”, recomendó tras advertir que la población vulnerable son los menores de 5 años.

Asimismo, resaltó que la higiene en espacios donde hubo casos de la enfermedad es crucial para evitar contagios. “El lavado de agua con jabón permanente evitará cualquier brote”, acotó. Neyra resaltó la importancia de contar con antibióticos y que el acceso a las medicinas llegue a todas las regiones del país.

“Esta es una enfermedad de primer nivel de atención. Con una asistencia adecuada y con antibióticos, se puede llevar el control médico”, afirmó sobre el tratamiento de la enfermedad cuando se detecta a tiempo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Junín registra 11 casos de tos ferina: 81% corresponde a menores de seis meses

Junín registra 11 casos de tos ferina: 81% corresponde a menores de seis meses

LEER MÁS
Minsa descarta emergencia sanitaria por tos ferina en Loreto, pese a protestas por muertes infantiles: “Piden auxilio"

Minsa descarta emergencia sanitaria por tos ferina en Loreto, pese a protestas por muertes infantiles: “Piden auxilio"

LEER MÁS
Tos ferina en Loreto: brote en el río Chambira deja 12 niños indígenas fallecidos y más de 850 afectados

Tos ferina en Loreto: brote en el río Chambira deja 12 niños indígenas fallecidos y más de 850 afectados

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minedu confirma que no habrá clases este viernes 10 y lunes 13 de abril por Elecciones Generales en estos colegios

Minedu confirma que no habrá clases este viernes 10 y lunes 13 de abril por Elecciones Generales en estos colegios

LEER MÁS
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Policía es detenido por sus colegas al ser acusado de integrar una banda criminal: cayó por GPS de celular robado en Tacna

Policía es detenido por sus colegas al ser acusado de integrar una banda criminal: cayó por GPS de celular robado en Tacna

LEER MÁS
Infartos aumentan en menores de 50 años en Perú: EsSalud reporta atención de un caso al día

Infartos aumentan en menores de 50 años en Perú: EsSalud reporta atención de un caso al día

LEER MÁS
Accidente en Puente Piedra genera fuerte congestión vehicular en la Panamericana Norte

Accidente en Puente Piedra genera fuerte congestión vehicular en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Senamhi activó alerta amarilla de 61 horas por fenómeno meteorológico que afectará Lima y otras regiones del país

Senamhi activó alerta amarilla de 61 horas por fenómeno meteorológico que afectará Lima y otras regiones del país

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ricardo Belmont: el candidato acusado de estafa, investigado en Fiscalía y vinculado a Vladimir Cerrón y Pedro Castillo

BTS anuncia nuevas fechas en Chile y Argentina en 2026: cuándo serán los conciertos, preventa y venta general de entradas del tour 'ARIRANG'

Hijo mayor de Gianella Neyra y del actor argentino Segundo Cernadas deja Perú y protagoniza conmovedora despedida

Sociedad

Detienen a funcionarios del Hospital Regional de Ayacucho y de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga por colusión agravada

Policía es detenido por sus colegas al ser acusado de integrar una banda criminal: cayó por GPS de celular robado en Tacna

Bloqueaban la señal del control remoto del vehículo: así robaban autos de alta gama en centros comerciales de Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ricardo Belmont: el candidato acusado de estafa, investigado en Fiscalía y vinculado a Vladimir Cerrón y Pedro Castillo

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

Fernando Rospigliosi: Poder Judicial lo condena a 9 meses de prisión suspendida por difamar a Delia Espinoza

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025