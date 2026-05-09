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Sociedad

Alertan muerte de más de 60 niños indígenas por tos ferina en Loreto y exigen declarar emergencia sanitaria

Con solo un médico para 10.000 personas, la atención en la cuenca del Chambira es crítica. Federaciones exigen presupuesto para salud y alertan sobre medidas de control territorial si no se actúa.

Federaciones indígenas denuncian falta de respuesta del Estado ante emergencia sanitaria en la cuenca del Chambira
Federaciones indígenas denuncian falta de respuesta del Estado ante emergencia sanitaria en la cuenca del Chambira | Foto referencial.
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Una vez más se encienden las alertas por la tos ferina en la Amazonía. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) reportó la muerte de más de 60 niños indígenas en comunidades de la región Loreto, presuntamente asociadas a un brote de esta enfermedad. La organización advirtió que estos casos podrían haberse evitado con una atención oportuna del sistema de salud.

En la misma línea, el medio Servindi indicó que los fallecimientos se concentran en comunidades de la cuenca del río Chambira, en el distrito de Urarinas. De acuerdo con ese reporte, las federaciones indígenas de la zona han solicitado en reiteradas ocasiones que el Estado declare en emergencia sanitaria el territorio, sin obtener respuesta hasta el momento.

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Federaciones indígenas denuncian falta de respuesta del Estado

El presidente de la Federación de Pueblos Indígenas Urarinas del río Chambira (FEPIURCHA), Gilberto Inuma, afirmó que su organización realizó al menos cuatro viajes a Lima para solicitar la declaratoria de emergencia, sin resultados concretos.

De acuerdo con su testimonio, el ministro de Salud habría asumido compromisos en reuniones realizadas en abril para aprobar la medida en mayo, pero la decisión no se habría materializado. Las federaciones también alertan que el retraso mantiene a la población en situación de vulnerabilidad frente a la tos ferina y la malaria.

Déficit de atención médica en la cuenca del Chambira

FEPIURCHA estima que más de 10.000 personas viven en cerca de 60 comunidades nativas del pueblo urarina en la cuenca del Chambira. Sin embargo, señalan que solo contaban con un médico para toda la zona.

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Además, reportan que el principal establecimiento de salud, el Centro de Salud Intercultural de Nueva Unión, dejó de contar con personal remunerado desde abril, lo que provocó la salida de profesionales y la interrupción de la atención continua.

Las federaciones indígenas FEPIURCHA, FEIURCHA, FECONACERC y FIURCO advirtieron que, si no se declara la emergencia sanitaria en el corto plazo, las comunidades podrían adoptar medidas de control territorial en el río Marañón y sus afluentes.

También solicitaron al Estado presupuesto para la contratación de personal de salud permanente, el abastecimiento de medicamentos en la zona y la implementación de infraestructura sanitaria comprometida a través de programas de inversión pública.

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