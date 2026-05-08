Los casos reportados en Perú datan desde el 2011, principalmente en la selva baja. | Composición LR

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La alerta sanitaria por hantavirus en un crucero argentino ha generado preocupación en el Perú. El médico epidemiólogo Percy Minaya analizó las implicancias de esta enfermedad y las medidas necesarias para prevenir su propagación, tomando en cuenta los casos registrados en la Amazonía peruana desde 2011. A pesar de la tasa de mortalidad del hantavirus, Minaya asegura que el comportamiento biológico y los mecanismos de transmisión no indican una emergencia sanitaria global.

Bajo ese contexto, la situación en el país requiere atención, pero no pánico. El hantavirus, conocido desde hace casi un siglo, presenta variantes que circulan en América Latina. La variante Andes, predominante en la región, es la única que puede transmitirse entre personas, aunque los casos son raros.

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Situación del hantavirus en el Perú

En el Perú, el hantavirus ha sido documentado principalmente en la selva baja desde la década de los 90. Aunque los reportes oficiales indican una baja incidencia desde 2011, la severidad de los casos es preocupante, con una tasa de letalidad del 40% al 60%. Esto resalta la importancia de la detección temprana y el manejo hospitalario especializado.

Casos de Hantavirus registrados en el Perú desde el 2011

De los seis casos registrados en nuestro país, cuatro fallecieron. De acuerdo con reportes oficiales, los casos ocurrieron en un grupo de pacientes de entre 18 y 40 años. Entre las afecciones se diagnosticaron síndrome pulmonar y fiebre hemorrágica con síndrome renal.

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Origen y variantes del virus

El hantavirus no es un patógeno de reciente descubrimiento; su identificación se remonta a casi un siglo atrás en el continente asiático. Según detalló Minaya, existen cerca de 90 especies distintas de este virus, de las cuales 20 circulan activamente en América Latina, incluidas variantes identificadas en zonas geográficas específicas como los ríos Mamoré y Negro.

"Es un virus antiguo, que data de los años 30, descubierto en Corea, y causa aproximadamente 150,000 casos por año en el mundo", precisó el epidemiólogo para RPP. En América Latina destaca la variante denominada Andes, predominante en países como Argentina y Chile. Esta cepa posee una característica biológica particular que la diferencia de las versiones halladas en otros continentes, aunque su propagación sigue patrones específicos y limitados.

"Esta es la única que se ha demostrado hasta ahora que puede transmitirse de persona a persona, pero los casos de transmisión son raros", sostuvo Minaya sobre la variante latinoamericana.

Mecanismo de contagio y síntomas

La infección se relaciona principalmente con roedores, como la rata de cola larga, que actúan como reservorios del virus. El riesgo aumenta en espacios cerrados donde estos animales anidan, ya que el contagio puede ocurrir a través de aerosoles.

"El peligro radica en los aerosoles, el polvo que se levanta al limpiar áreas infestadas, lo que puede iniciar los contagios", explicó Minaya.

Una vez que el virus ingresa al organismo, el periodo de incubación puede ser largo, alcanzando hasta los 45 días antes de que se manifiesten los primeros signos clínicos. Los síntomas iniciales, que incluyen fiebre y malestar muscular, pueden confundirse con otras enfermedades, pero pueden evolucionar a complicaciones graves como el síndrome cardiopulmonar, especialmente en la variante Andes, según el especialista.

Riesgo actual y medidas de prevención

Minaya enfatiza que, a pesar de la preocupación por brotes masivos, el manejo epidemiológico actual permite contener los casos de manera efectiva. No existe una vacuna ni un tratamiento antiviral específico, por lo que la atención se centra en el soporte de los síntomas.

"No existe el riesgo de generar una pandemia ni una situación epidémica", aseguró el experto, al señalar a la población que no hay posibilidad de una escalada de la amenaza viral.

La vigilancia constante por parte de epidemiólogos es crucial para evitar que casos aislados como los registrados en la Amazonía se conviertan en situaciones más graves.

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