Junín registra 11 casos de tos ferina: 81% corresponde a menores de seis meses

La región Junín enfrenta un brote de tos ferina tras confirmarse 11 casos de esta infección respiratoria altamente contagiosa, que afecta con mayor severidad a recién nacidos y lactantes. Según la Dirección Regional de Salud (DIRESA), el 81 % de los pacientes son menores de seis meses, el segmento con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves e incluso perder la vida.

El informe sanitario detalla que la mayor concentración de contagios se registra en la Red de Salud Valle del Mantaro, donde se identificaron ocho casos en los distritos de Chilca, Huancayo y Concepción. A estos se suman un caso en Chanchamayo, otro en Pangoa y uno en Pichanaki, este último con desenlace fatal.

99% de los afectados no recibió vacuna contra la tos ferina

Las autoridades de salud alertaron además que casi la totalidad de las madres de los menores afectados —el 99 %— no recibió la vacuna contra la tos ferina durante la gestación, un factor clave en la protección de los bebés.

Frente a este escenario, la DIRESA Junín puso en marcha medidas de respuesta inmediata, entre ellas el bloqueo epidemiológico y jornadas de vacunación casa por casa en un radio de cinco manzanas alrededor de los casos detectados, con el fin de contener la propagación del brote.

¿Cuáles son los síntomas de la tos ferina?

La tos ferina suele iniciar con síntomas similares a los de un resfriado común, como moqueo, estornudos y fiebre leve. Con el paso de los días, la enfermedad progresa hacia episodios de tos intensa y espasmódica, que en muchos casos van acompañados de un silbido agudo al inhalar, conocido como estertor.

Estos ataques pueden provocar vómitos y, en el caso de los bebés, generar cuadros graves como pausas en la respiración (apnea) o una coloración azulada de la piel por falta de oxígeno. En adultos, en cambio, la infección suele manifestarse de manera menos severa y puede confundirse con una tos persistente.

