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Sociedad

Más de 400 peruanos son rescatados de Bolivia tras bloqueos por protestas: escolares esperan vuelos

Se habilitará un “puente aéreo” con aeronaves Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana, que trasladarán a los afectados desde La Paz y Oruro hacia Juliaca (Puno).

El Gobierno de Bolivia activa un operativo humanitario para evacuar a más de 400 ciudadanos peruanos varados por bloqueos y protestas sociales en diversas rutas del país.
El Gobierno de Bolivia activa un operativo humanitario para evacuar a más de 400 ciudadanos peruanos varados por bloqueos y protestas sociales en diversas rutas del país. | La República | Luis Álvarez
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El Gobierno de Bolivia activó desde este lunes un operativo humanitario para evacuar a más de 400 ciudadanos peruanos que permanecen varados debido a los bloqueos y protestas sociales que afectan diversas rutas del país altiplánico desde la semana pasada.

La medida contempla la habilitación de un 'puente aéreo' mediante aeronaves Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), las cuales trasladarán a los afectados desde las ciudades de La Paz y Oruro hasta Juliaca, en la región Puno, como parte de coordinaciones diplomáticas realizadas entre ambos países.

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Escolares varados

Entre los afectados figuran delegaciones escolares provenientes de Cusco, Arequipa y Puno. Solo del Glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco permanecen en Bolivia alrededor de 107 estudiantes, además de docentes y padres de familia, quienes viajaron a Potosí para participar en actividades conmemorativas por los 200 años de fundación del colegio Pichincha.

El presidente de la Asociación de Padres de Familia del plantel cusqueño, Peter Ardiles, informó que los estudiantes continúan a la espera de su traslado, aunque ya se coordinó su retorno mediante vuelos humanitarios. Según explicó, el plan consiste en evacuar a los escolares desde Potosí y La Paz hacia Juliaca, para luego completar el viaje por vía terrestre hasta Cusco. Se estima que arribarían a la ciudad imperial durante la madrugada de este martes.

La crisis generó preocupación entre decenas de familias cusqueñas que pasaron el Día de la Madre sin poder reencontrarse con sus hijos. Ardiles señaló inicialmente que las delegaciones enfrentaron dificultades para acceder a alimentación y hospedaje debido a la radicalización de las protestas y el cierre de carreteras.

No obstante, posteriormente precisó que los menores siempre permanecieron resguardados y bajo supervisión. “Los estudiantes están estables y cuidados, aunque sí hubo limitaciones en la alimentación por el contexto”, aclaró.

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Bolivia se pronuncia

La Cancillería boliviana confirmó que el operativo aéreo se realiza bajo criterios de seguridad y solidaridad internacional. En un comunicado oficial, el Gobierno de Bolivia indicó que garantizará los recursos necesarios para concretar el retorno asistido de los ciudadanos peruanos afectados por la paralización del transporte terrestre.

Por su parte, la Cancillería peruana mantiene habilitadas líneas de emergencia y coordinación consular para atender a los connacionales que permanecen aislados en distintas ciudades bolivianas debido al conflicto social.

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