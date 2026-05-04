Iquitos: denuncian colapso de viviendas e inundaciones por presunta negligencia en obra vial

Inundaciones y daños en infraestructura por obras en Loreto | Composición LR / Foto: Yazmín Araujo

Inundaciones y daños en infraestructura por obras en Loreto | Composición LR / Foto: Yazmín Araujo

Los residentes del pasaje Las Palmeras, en el asentamiento humano Sol Naciente, ubicado en el distrito de Belén, en Iquitos (Loreto), reportaron daños estructurales y el desborde del sistema de alcantarillado a consecuencia de los trabajos de movilidad urbana en la zona.

Según la denuncia de los afectados, la empresa Consorcio Sol Naciente, conformada por JVC y Asociados Contratistas y Servicios del Perú S.A.C., acumuló material de excavación en la vía pública, lo que impidió el flujo de las aguas pluviales.

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Denuncian desborde del sistema de alcantarillado

Afectación por obras

La obstrucción del drenaje provocó que el agua de lluvia se mezclara con las aguas servidas del sistema de desagüe y entrara a varias viviendas. Durante el último fin de semana, los damnificados tuvieron que utilizar baldes y herramientas manuales para retirar el agua de sus domicilios en un intento por salvaguardar sus muebles.

En la calle Vinatea, la situación ha derivado en daños en propiedades privadas con el derrumbe de las paredes de dos inmuebles. Los vecinos señalaron que las excavaciones realizadas para el proyecto han dejado expuestas las bases de los postes de alumbrado público.

Esta condición representa un riesgo de caída de las estructuras sobre los techos de las casas colindantes y pone en peligro la integridad de los transeúntes debido a la inestabilidad del terreno.

Alertan daños en infraestructura por obras

Exigen que se adopten medidas

Ante los daños registrados, los vecinos del asentamiento humano exigen a la empresa supervisora un plan de contingencia y la aceleración de las obras de mitigación para evitar accidentes por electrocución o nuevos colapsos de viviendas. Hasta el momento, los afectados indican que las medidas de seguridad operativa en el frente de obra no han sido reforzadas tras los incidentes.

Por su parte, el Sindicato de Operadores de Maquinaria Pesada realizó una protesta en el lugar de la obra para exigir una cuota de participación laboral justa. Pablo Celis, secretario general del gremio, denunció que el consorcio prioriza la contratación de personal privado externo, desplazando a los técnicos locales.

Asimismo, el dirigente manifestó que representantes de la empresa habrían condicionado el derecho a la manifestación con amenazas de denuncias legales, por lo que instó a las autoridades a entablar un diálogo que garantice el empleo regional en el proyecto.

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