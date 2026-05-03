Corredor de la Vía Expresa Grau ya tiene 90% de avance e iniciará su marcha blanca en 60 días: conectará Metropolitano y Línea 1

El corredor de la Vía Expresa Grau en Lima avanza al 90% y comenzará su marcha blanca en 60 días, según la Municipalidad Metropolitana de Lima. Este proyecto facilitará la movilidad urbana. | Foto: Andina

El corredor de la Vía Expresa Grau en Lima avanza al 90% y comenzará su marcha blanca en 60 días, según la Municipalidad Metropolitana de Lima. Este proyecto facilitará la movilidad urbana. | Foto: Andina

El nuevo corredor de la Vía Expresa Grau en Lima registra un avance del 90% y entrará en fase de marcha blanca en aproximadamente 60 días, según informó la Municipalidad Metropolitana de Lima. El proyecto, supervisado por el alcalde Renzo Reggiardo, busca mejorar la movilidad urbana mediante la conexión entre el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima.

La obra permitirá reducir los tiempos de traslado entre distritos como Carabayllo y la Estación Grau a cerca de 30 minutos. Además, contempla una operación progresiva en las próximas semanas, en el marco de su etapa final de ejecución, con el objetivo de optimizar el transporte público en la capital, a pesar de su cuestionado plan de gestión que llevaría este problema a otras avenidas.

TE RECOMENDAMOS RAPEANDO Y PROTESTANDO CON TERCO92 | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Corredor Grau conectará por primera vez el Metropolitano con la Línea 1

El proyecto tiene una extensión de 2,8 kilómetros y permitirá una conexión directa entre la Estación Central del Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima. Esta integración facilitará el desplazamiento de miles de usuarios que a diario utilizan ambos sistemas de transporte.

Como parte de los avances, ya se han construido 46.000 metros cuadrados de pavimento, 5.000 metros cuadrados de veredas y 7.000 metros lineales de sardineles. Asimismo, se han implementado áreas verdes que alcanzan los 9.100 metros cuadrados, junto con la plantación de 500 árboles y la instalación de elementos de seguridad y señalización.

Infraestructura moderna y tecnología para mejorar la movilidad urbana

Las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas cuentan con estructuras finalizadas, mientras continúan los trabajos en acabados como pisos, techos, rampas y señalización. El corredor incluirá estaciones equipadas con puertas con sensores y sistemas que permitirán un servicio más ordenado.

Además, la obra incorpora semaforización inteligente, riego tecnificado y dispositivos de seguridad, lo que busca mejorar la gestión del tránsito y la experiencia de los usuarios. El proyecto, que representa una inversión de S/115 millones, también contempla la recuperación de espacios urbanos a lo largo de su recorrido.