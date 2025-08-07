Según Google Maps, la avenida Universitaria es la vía más larga de Lima Metropolitana, con una extensión de 32,2 kilómetros. Conecta los distritos de Comas, San Miguel, Carabayllo, Cercado de Lima, San Martín de Porres y Los Olivos. El nombre de esta importante avenida proviene de su cercanía a destacados centros de educación superior, especialmente a la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), cuyo campus cruza y divide la vía en dos secciones: norte y sur.

Además, la avenida conecta con otros importantes campus universitarios, como los de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Ciencias y Humanidades y la Universidad Privada del Norte.

La vía tiene su origen en el distrito de San Miguel, en la prolongación del jirón Leoncio Prado, a solo 160 metros del Circuito de Playas de la Costanera, y culmina en el distrito de Carabayllo, en el cruce con la carretera Lima-Canta, según Google Maps.

¿Cuál es la avenida más corta de Lima?

La avenida Alfredo Novoa, también conocida como Calle 33, es la más corta de Lima. Se extiende parcialmente por el distrito de San Martín de Porres y atraviesa el Callao. Esta vía lleva su nombre en honor al militar Alfredo Novoa Cava, nacido el 26 de noviembre de 1908 en Chepén, La Libertad. Novoa destacó como uno de los principales líderes de la resistencia contra el ejército chileno durante la Guerra del Pacífico, especialmente en la región de Cajamarca.

Esta avenida, históricamente, ha sido utilizada como estacionamiento informal para camiones. Según el youtuber Baby Bike City, en esta vía también se encuentran diversos negocios. Entre los más destacados están la famosa cebichería Zoraya y el hotel Cancún.