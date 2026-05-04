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Sociedad

Oficial | Pensionistas de las ONP ya tienen fechas de pago en mayo: conoce cuándo cobrarás tu pesión a través del Banco de la Nación

Más de 778 mil pensionistas de la ONP cobrarán en mayo según cronograma oficial por apellidos. Pagos se realizarán del 8 al 14 en el Banco de la Nación y canales autorizados.

ONP informó que los usuarios pueden revisar y descargar sus constancias de pago
ONP informó que los usuarios pueden revisar y descargar sus constancias de pago | Foto: Andina
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Más de 778 mil pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) recibirán el pago de sus pensiones durante mayo de 2026, según el cronograma oficial establecido a nivel nacional. Los depósitos se realizarán entre el 8 y el 14 de mayo, de acuerdo con la inicial del apellido paterno, con el objetivo de ordenar el proceso de cobro.

El pago será efectuado a través del Banco de la Nación y otros canales autorizados, como cajeros automáticos, agentes y ventanillas. Los beneficiarios podrán acceder a su dinero de forma segura en todo el país, según las fechas asignadas para cada grupo.

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Cronograma de pagos ONP mayo 2026 según inicial del apellido paterno

El calendario oficial establece que los pensionistas del régimen 19990 recibirán sus pagos de forma escalonada, según el siguiente orden:

  • A – C: viernes 8 de mayo
  • D – L: lunes 11 de mayo
  • M – Q: martes 12 de mayo
  • R – Z: miércoles 13 de mayo

Este sistema permite distribuir la atención y evitar aglomeraciones en los puntos de pago a nivel nacional.

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Otros regímenes y modalidades de pago también tienen fechas definidas

El jueves 14 de mayo se realizará el depósito para los pensionistas de los siguientes regímenes:

  • Decreto Ley 20530
  • Decreto Ley 18846
  • Pensiones por encargo
  • Régimen Especial Pesquero
  • Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

Además, la ONP informó que los usuarios pueden revisar y descargar sus constancias de pago mediante su plataforma virtual, ingresando con su documento de identidad y clave personal, lo que permite verificar el abono sin necesidad de acudir a una agencia.

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